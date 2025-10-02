https://ria.ru/20251002/obse-2045982559.html
Путин заявил о превращении ОБСЕ в площадку для обсуждения прав человека
Путин заявил о превращении ОБСЕ в площадку для обсуждения прав человека - РИА Новости, 02.10.2025
Путин заявил о превращении ОБСЕ в площадку для обсуждения прав человека
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) превратилась в площадку обсуждения прав человека на постсоветском пространстве, заявил президент... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:32:00+03:00
2025-10-02T19:32:00+03:00
2025-10-02T19:32:00+03:00
в мире
россия
европа
великий новгород
владимир путин
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045953019_0:0:3127:1760_1920x0_80_0_0_762912b8f93399a2e5cefa816755f66a.jpg
https://ria.ru/20250311/peskov-2004397825.html
россия
европа
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045953019_396:0:3127:2048_1920x0_80_0_0_e4f69bd5b284d066bf208a7427d83a59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, великий новгород, владимир путин, обсе
В мире, Россия, Европа, Великий Новгород, Владимир Путин, ОБСЕ
Путин заявил о превращении ОБСЕ в площадку для обсуждения прав человека
Путин: ОБСЕ превратилась в площадку обсуждения прав человека