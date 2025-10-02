Региональные объединения не работают в системе подчинения, заявил Путин

СОЧИ, 2 окт - РИА Новости. Новые региональные объединения не функционируют в системе подчинения, они не против кого-то, они за себя, заявил президент России Владимир Путин.

"Они не функционируют по принципу иерархии, подчинения кому-то одному самому главному, они не против кого-то, они за себя", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".