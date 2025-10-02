Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "втянуть" США в войну с Ираном, и ее начало является очень вероятным, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.