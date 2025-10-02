Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:05 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/netanjahu-2045760493.html
Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт
Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2025
Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "втянуть" США в войну с Ираном, и ее начало является очень вероятным, считает американский экономист,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T04:05:00+03:00
2025-10-02T04:05:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
биньямин нетаньяху
такер карлсон
дональд трамп
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c57ce28ed54048c323b55a7d5f782d2e.jpg
https://ria.ru/20250928/peregovory-2044849585.html
https://ria.ru/20250929/ssha-2045246962.html
иран
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045217412_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_acc07e3075e7a2b7610cfb22bf55d91c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, сша, биньямин нетаньяху, такер карлсон, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, Иран, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Колумбийский университет
Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт

Экономист Сакс считает, что Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "втянуть" США в войну с Ираном, и ее начало является очень вероятным, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Думаю, что это очень вероятно, потому что Нетаньяху абсолютно полон решимости, и это его намерение уже почти 30 лет", - заявил Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя вероятность войны с Ираном.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке
28 сентября, 03:15
Сакс подчеркнул, что Нетаньяху недавно уже "втянул" Вашингтон в войну с Ираном и хочет сделать это снова.
"Это часть политики Нетаньяху - втягивать Соединенные Штаты в постоянные войны", - указал профессор, добавив, что считает ситуацию "чрезвычайно опасной".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
США инициируют диалог между Израилем и палестинцами
29 сентября, 21:36
 
В миреИранИзраильСШАБиньямин НетаньяхуТакер КарлсонДональд ТрампКолумбийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала