Нетаньяху пытается втянуть США в войну с Ираном, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается "втянуть" США в войну с Ираном, и ее начало является очень вероятным, считает американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Думаю, что это очень вероятно, потому что Нетаньяху абсолютно полон решимости, и это его намерение уже почти 30 лет", - заявил Сакс в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, комментируя вероятность войны с Ираном.
США призвали Иран к прямым переговорам по ядерной сделке
28 сентября, 03:15
Сакс подчеркнул, что Нетаньяху недавно уже "втянул" Вашингтон в войну с Ираном и хочет сделать это снова.
"Это часть политики Нетаньяху - втягивать Соединенные Штаты в постоянные войны", - указал профессор, добавив, что считает ситуацию "чрезвычайно опасной".
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, сделав заявление, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также объявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
США инициируют диалог между Израилем и палестинцами
29 сентября, 21:36