В РПЦ назвали увлечение президента Польши спиритизмом грехом

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, который заявил, что общается с духом умершего человека, по-видимому, взаимодействует с демонами, его увлечение спиритизмом до добра не доведёт, это тяжкий грех и предвестник потрясений в государстве, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"Увлечение правящих элит контактами с якобы душами мертвых всегда было предвестником больших бед и потрясений в государстве. Еще в ветхозаветные времена Бог предупреждал, что под видом душ предков с человеком взаимодействуют падшие ангелы (демоны), цель которых - погубить род человеческий. Так и господин Навроцкий, "общаясь" с умершим, судя по всему, взаимодействует с демонами", - рассказал отец Фёдор Лукьянов

По его словам, любой контакт с демонами всегда считался тяжким грехом - как и гадания, астрология, алхимия, эзотерические практики "и прочие псевдонауки, под видом объективного знания подчиняющие своих адептов власти сил зла". Иерей напомнил, что в Библии (Второзаконии) прямо сказано: "Никто у тебя не должен... гадать, заниматься магией, высматривать приметы, колдовать, связывать других заклинаниями, обращаться к вызывающему духов, предсказывать будущее или спрашивать о чем-нибудь умершего".

"Последствия взаимодействия политиков с с миром темных духов нетрудно проследить: это дорого обошлось всему человечеству. Достаточно вспомнить увлечение нацистской верхушки эзотерическими учениями, откровениями "космических учителей", что отразилось и на взглядах нацистов - делении общества на "полноценных" и "неполноценных", бесчеловечных экспериментах над военнопленными и представителями так называемых "низших рас", учение о которых пришло как раз из магии. Именно на почве сатанинского, античеловеческого по сути оккультного мировоззрения могли существовать фашизм и нацизм", - подчеркнул священник.

Христианство же, добавил он, из-за своего человеколюбия и представлений о равенстве людей перед Богом не подходило для нацистов и повсеместно ими искоренялось.