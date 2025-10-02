Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ назвали увлечение президента Польши спиритизмом грехом
Религия
 
07:22 02.10.2025
В РПЦ назвали увлечение президента Польши спиритизмом грехом
Президент Польши Кароль Навроцкий, который заявил, что общается с духом умершего человека, по-видимому, взаимодействует с демонами, его увлечение спиритизмом до РИА Новости, 02.10.2025
В РПЦ назвали увлечение президента Польши спиритизмом грехом

Священник Лукьянов: увлечение Навроцкого спиритизмом до добра не доведёт

Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий, который заявил, что общается с духом умершего человека, по-видимому, взаимодействует с демонами, его увлечение спиритизмом до добра не доведёт, это тяжкий грех и предвестник потрясений в государстве, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
Ранее президент Польши, бывший руководитель института национальной памяти Кароль Навроцкий заявил, что почти ежедневно советуется с духом Юзефа Пилсудского - известного своей русофобской и антисоветской позицией польского государственного деятеля прошлого века. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Навроцкому необходимо поспешить в церковь и признаться, что к нему приходят бесы.
"Увлечение правящих элит контактами с якобы душами мертвых всегда было предвестником больших бед и потрясений в государстве. Еще в ветхозаветные времена Бог предупреждал, что под видом душ предков с человеком взаимодействуют падшие ангелы (демоны), цель которых - погубить род человеческий. Так и господин Навроцкий, "общаясь" с умершим, судя по всему, взаимодействует с демонами", - рассказал отец Фёдор Лукьянов.
По его словам, любой контакт с демонами всегда считался тяжким грехом - как и гадания, астрология, алхимия, эзотерические практики "и прочие псевдонауки, под видом объективного знания подчиняющие своих адептов власти сил зла". Иерей напомнил, что в Библии (Второзаконии) прямо сказано: "Никто у тебя не должен... гадать, заниматься магией, высматривать приметы, колдовать, связывать других заклинаниями, обращаться к вызывающему духов, предсказывать будущее или спрашивать о чем-нибудь умершего".
"Последствия взаимодействия политиков с с миром темных духов нетрудно проследить: это дорого обошлось всему человечеству. Достаточно вспомнить увлечение нацистской верхушки эзотерическими учениями, откровениями "космических учителей", что отразилось и на взглядах нацистов - делении общества на "полноценных" и "неполноценных", бесчеловечных экспериментах над военнопленными и представителями так называемых "низших рас", учение о которых пришло как раз из магии. Именно на почве сатанинского, античеловеческого по сути оккультного мировоззрения могли существовать фашизм и нацизм", - подчеркнул священник.
Христианство же, добавил он, из-за своего человеколюбия и представлений о равенстве людей перед Богом не подходило для нацистов и повсеместно ими искоренялось.
"Тем более удивительно сегодня звучат заявления президента Польши, пострадавшей от нацизма страны, где традиционно была сильна католическая община", - заключил собеседник агентства.
Религия
 
 
