https://ria.ru/20251002/mordoviya-2045849894.html

Представители "Древа жизни" высадили 65 тысяч деревьев в Мордовии

Представители "Древа жизни" высадили 65 тысяч деревьев в Мордовии - РИА Новости, 02.10.2025

Представители "Древа жизни" высадили 65 тысяч деревьев в Мордовии

Автономная некоммерческая организация "Древо жизни" провела акцию по высадке 60 тысяч сеянцев сосны и 5 тысяч сеянцев дуба на территории Мордовского... РИА Новости, 02.10.2025

2025-10-02T14:13:00+03:00

2025-10-02T14:13:00+03:00

2025-10-02T14:13:00+03:00

республика мордовия

нижегородская область

владимир дмитриев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045849318_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c78c67d111926807c65fd5f5aff3a3fe.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Автономная некоммерческая организация "Древо жизни" провела акцию по высадке 60 тысяч сеянцев сосны и 5 тысяч сеянцев дуба на территории Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича, сообщает пресс-служба компании. В мероприятии приняли участие волонтеры, школьники и студенты. В 2010 и в 2021 годах на территории Республики Мордовия бушевали лесные пожары. Так, в 2010 году в Мордовском государственном природном заповеднике имени П. Г. Смидовича от пожаров пострадала треть территории. Воздействию огня подверглась площадь свыше 12 тысяч гектаров. Через 11 лет из-за пожаров в Мордовии и Нижегородской области даже вводился режим межрегиональной чрезвычайной ситуации с федеральным уровнем реагирования. Тушение пожара осложняли высокие температуры и сильный ветер, способствовавшие быстрому распространению огня. "Планы по посадкам леса в Мордовском заповеднике масштабные и рассчитаны на десятилетия. Наша главная задача — восстановить природные экосистемы, пострадавшие от пожаров. В этот раз мы высаживаем помимо сосны, еще и дубы. Это наше исконное дерево, местная порода. Дубы хорошо приживаются на почвах, богатых перегноем, а также выполняют важную функцию — становятся естественным барьером для распространения огня", — отметил директор ФГБУ "Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П. Г. Смидовича и национального парка "”Смольный”" Александр Ручин, его слова приводятся в официальном релизе организации. Он добавил, что работники заповедника применяют смешанные посадки, чередуя хвойные и лиственные породы. Такой подход позволит в будущем — через десять, двадцать и даже сорок лет — снизить риск повторения катастрофических пожаров. "Без помощи человека природа не сможет быстро восстановиться, поэтому мы поддержали руководство Мордовского заповедника в их стремлении ускорить восстановление лесов на пострадавших от пожаров территориях", — в свою очередь добавил советник генерального директора по научному обеспечению "Древа жизни" Владимир Дмитриев, его слова приводит пресс-служба АНО. По его словам, "Древо жизни" в дальнейшем планирует вести наблюдения за высаженными деревьями. "Восстановление лесов в заповеднике — это инвестиция в наше будущее, работа на перспективу, результат которой увидят будущие поколения. Мы возвращаем долг природе, восстанавливая то, что было утрачено, и обеспечивая сохранение бесценных островков дикой природы для наших детей и внуков", — подчеркнул первый заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Иван Новиков, его слова приводит пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона. По словам руководителя проектов АНО "Древо жизни" Анастасии Кузнецовой, этот проект продлится не один год и охватит не только участки на территории Мордовского заповедника. Уже в октябре 2025 года в Ширингушском участковом лесничестве на площади 10 гектаров будет высажено еще около 22 тысяч деревьев, на участке, предоставленном министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в целях реализации добровольных мероприятий по лесовосстановлению на землях лесного фонда Республики Мордовия от 19.08.2025 № 1. "Мы с удовольствием помогаем лесам восстанавливаться, но и природа отвечает взаимностью, ведь, чем быстрее и больше человек высадит деревьев, тем скорее естественным путем леса начнут восстанавливаться сами: молодые деревья окрепнут и потянутся вверх, а в леса начнут возвращаться птицы и дикие животные, что невероятно ценно. Любой желающий может присоединиться к нашим акциям и ощутить, как это самому посадить дерево", — приводит пресс-служба "Древа жизни" слова Кузнецовой.

https://ria.ru/20251001/mordoviya-2045619041.html

https://ria.ru/20250927/khimki-2044788072.html

https://ria.ru/20250909/kareliya-2040620298.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, владимир дмитриев