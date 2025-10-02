Рейтинг@Mail.ru
Отели бывшего компаньона экс-судьи ВС Момотова арестовали в восьми регионах
17:04 02.10.2025 (обновлено: 17:20 02.10.2025)
Отели бывшего компаньона экс-судьи ВС Момотова арестовали в восьми регионах
На 35 отелей, принадлежащих компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова бизнесмену Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные РИА Новости, 02.10.2025
общество, виктор момотов, краснодар
Общество, Виктор Момотов, Краснодар
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. На 35 отелей, принадлежащих компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова бизнесмену Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные меры в восьми российских регионах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"35 гостиниц на данный момент в восьми регионах. Арест или иные меры, как запрещение регистрации. Это отели сети Marton в Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве.
Общество Виктор Момотов Краснодар
 
 
