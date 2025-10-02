https://ria.ru/20251002/momotov-2045921395.html
Отели бывшего компаньона экс-судьи ВС Момотова арестовали в восьми регионах
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. На 35 отелей, принадлежащих компаньону бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова бизнесмену Андрею Марченко, наложен арест или приняты иные обеспечительные меры в восьми российских регионах, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"35 гостиниц на данный момент в восьми регионах. Арест или иные меры, как запрещение регистрации. Это отели сети Marton в Москве, Краснодаре, Вологде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде", - сказал собеседник агентства.
Ранее Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
Марченко и его сын арестованы в Краснодаре
по делу о мошенничестве.