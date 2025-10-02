В МИД назвали причину паузы в украинском урегулировании

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник выразил мнение, что пауза в украинском урегулировании может быть связана в том числе с ограниченными возможностями США влиять на ситуацию в Европе.

"Почему возникла пауза? Наверное, из-за ограниченности возможностей американцев в том числе. В какой-то момент (президент США Дональд - ред.) Трамп понял, что он не совсем может влиять на ситуацию, которая разворачивается в Европе , на Украине , что они перегруппировались и понимают… Например, для Лондона это экзистенциальная ситуация, последний шанс восстановить свои имперские амбиции. Это последний шанс (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца, (президента Франции Эммануэля - ред.) Макрона и прочих остаться (у власти - ред.): им нужно, чтобы на границе с Евросоюзом горело", - сказал Мирошник в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

По словам дипломата, европейские политики, которых он назвал псевдонациональными лидерами, хотят, чтобы в Европе "горело", чтобы на этом фоне их избиратели дали им "дополнительные полномочия, разрешение на использование колоссального количества денег на военно-промышленный комплекс".

Мирошник отметил, что ссылками на угрозу и кровопролитие в Европе эти политики могут оттенить проблемы собственной экономики, снижения соцвыплат и финансирования каких-то отраслей.

"Это сознательное создание этой атмосферы, которая дает им ресурс. Они в этом кровно заинтересованы", - сказал он.

Дипломат также выразил мнение, что, как только будет достигнуто урегулирование на Украине, в Европе появятся альтернативные лидеры, которые захотят задать нынешним европейским властям неприятные вопросы об экономике и социальной политике. Он также отметил, что ситуация на Украине "перекрывает возмущение" населения европейских стран.

Мирошник при этом считает, что "Украина обречена", поскольку это государство встало на рельсы уничтожения как экономики, так и народа, субъектности. По словам дипломата, каждый день уменьшаются шансы изменить такой ход событий.

Рассуждая о путях изменения ситуации, Мирошник задался вопросом, готова ли нынешняя киевская власть создавать государство, которое не угрожает никому из соседних стран, например, интересам Белоруссии или Венгрии. Он также задался вопросом, как можно спокойно сосуществовать рядом со страной, "руководство которой в любой момент может использовать запрещенные методы".

Дипломат добавил, что власти Украины "посчитали людей ресурсом, территорию - полем боя… местом для тестирования вооружения".