Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны
Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны - РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны
Президент России Владимир Путин, комментируя переименование Министерства обороны США в министерство войны, заявил, что оно будет действовать согласно своему... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T19:45:00+03:00
2025-10-02T19:45:00+03:00
2025-10-02T21:06:00+03:00
Путин: переименование Минобороны США в "министерство войны" звучит агрессивно
"Как корабль назовете, так он и поплывет"
Путин прокомментировал переименование министерства обороны в США в министерство войны.
И добавил, что у России министерство обороны, а не войны - "мы из этого всегда исходили и будем исходить".
