Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны
19:45 02.10.2025 (обновлено: 21:06 02.10.2025)
Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны
Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны
Президент России Владимир Путин, комментируя переименование Министерства обороны США в министерство войны, заявил, что оно будет действовать согласно своему... РИА Новости, 02.10.2025
Путин прокомментировал переименование Минобороны США в министерство войны

Путин: Министерство обороны США будет действовать по своему новому названию

СОЧИ, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя переименование Министерства обороны США в министерство войны, заявил, что оно будет действовать согласно своему новому названию.
"Можно сказать, как корабль назовете, так он и поплывет", — сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Выступление Владимира Путина на "Валдае". Онлайн-репортаж >>
От обороны к наступлению — зачем Трампу Министерство войны
От обороны к наступлению — зачем Трампу Министерство войны
17 сентября, 08:00
 
