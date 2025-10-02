https://ria.ru/20251002/mask-2045834856.html
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям - РИА Новости, 02.10.2025
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям
Американский предприниматель Илон Маск уволил инженера соцсети Х, который сказал ему, что люди не реагируют на его публикации в соцсети из-за того, что они... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:22:00+03:00
2025-10-02T13:22:00+03:00
2025-10-02T13:22:00+03:00
технологии
сша
калифорния
илон маск
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129849_0:20:2044:1170_1920x0_80_0_0_823da102b72f0ec10e9c21a173130121.jpg
https://ria.ru/20251002/mask-2045746074.html
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129849_122:0:1938:1362_1920x0_80_0_0_f54d8c3d4ebbce43af32f2bfff46690f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, калифорния, илон маск, джо байден
Технологии, США, Калифорния, Илон Маск, Джо Байден
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям
Newsweek: Маск одержим количеством внимания к его постам в соцсетях
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск уволил инженера соцсети Х, который сказал ему, что люди не реагируют на его публикации в соцсети из-за того, что они стали меньше им интересоваться, пишет издание Newsweek со ссылкой на поступивший в его распоряжение отрывок книги независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.
"Маск
был "одержим количеством откликов, которые получали его посты". Он уволил инженера компании, который сказал ему, что отклики на его публикации в Х упали, потому что он стал меньше интересен людям", - говорится в сообщении.
Кроме того, как пишет издание, во время Супербоула в 2023 году Маск написал в соцсети Twitter
, что он болеет за команду "Филадельфия Иглз". Тогдашний президент США Джо Байден
также в выразил свою поддержку этой команде, и его публикация набрала примерно в три раза больше просмотров, чем пост Маска.
"Это было неприемлемо для Маска, который удалил свой пост и после игры полетел в Калифорнию
, чтобы потребовать изменений в алгоритмах Twitter... "Проблема высокой срочности" была быстро решена, благодаря ночному участию 80 инженеров компании", - отмечает газета.
По данным Newsweek, инженеры настроили системы Twitter так, чтобы публикации Маска были приоритетнее всех остальных, продвигая его посты "в тысячу раз". Издание отмечает, что многие пользователи начали видеть публикации Маска в своих лентах "Для вас", даже если они не были подписаны на него.