Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск уволил инженера соцсети Х, который сказал ему, что люди не реагируют на его публикации в соцсети из-за того, что они стали меньше им интересоваться, пишет издание Newsweek со ссылкой на поступивший в его распоряжение отрывок книги независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.

По данным Newsweek, инженеры настроили системы Twitter так, чтобы публикации Маска были приоритетнее всех остальных, продвигая его посты "в тысячу раз". Издание отмечает, что многие пользователи начали видеть публикации Маска в своих лентах "Для вас", даже если они не были подписаны на него.