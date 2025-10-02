Рейтинг@Mail.ru
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/mask-2045834856.html
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям - РИА Новости, 02.10.2025
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям
Американский предприниматель Илон Маск уволил инженера соцсети Х, который сказал ему, что люди не реагируют на его публикации в соцсети из-за того, что они... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:22:00+03:00
2025-10-02T13:22:00+03:00
технологии
сша
калифорния
илон маск
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129849_0:20:2044:1170_1920x0_80_0_0_823da102b72f0ec10e9c21a173130121.jpg
https://ria.ru/20251002/mask-2045746074.html
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003129849_122:0:1938:1362_1920x0_80_0_0_f54d8c3d4ebbce43af32f2bfff46690f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, сша, калифорния, илон маск, джо байден
Технологии, США, Калифорния, Илон Маск, Джо Байден
Маск уволил инженера X, который сказал, что он стал меньше интересен людям

Newsweek: Маск одержим количеством внимания к его постам в соцсетях

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск уволил инженера соцсети Х, который сказал ему, что люди не реагируют на его публикации в соцсети из-за того, что они стали меньше им интересоваться, пишет издание Newsweek со ссылкой на поступивший в его распоряжение отрывок книги независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.
"Маск был "одержим количеством откликов, которые получали его посты". Он уволил инженера компании, который сказал ему, что отклики на его публикации в Х упали, потому что он стал меньше интересен людям", - говорится в сообщении.
Кроме того, как пишет издание, во время Супербоула в 2023 году Маск написал в соцсети Twitter, что он болеет за команду "Филадельфия Иглз". Тогдашний президент США Джо Байден также в выразил свою поддержку этой команде, и его публикация набрала примерно в три раза больше просмотров, чем пост Маска.
"Это было неприемлемо для Маска, который удалил свой пост и после игры полетел в Калифорнию, чтобы потребовать изменений в алгоритмах Twitter... "Проблема высокой срочности" была быстро решена, благодаря ночному участию 80 инженеров компании", - отмечает газета.
По данным Newsweek, инженеры настроили системы Twitter так, чтобы публикации Маска были приоритетнее всех остальных, продвигая его посты "в тысячу раз". Издание отмечает, что многие пользователи начали видеть публикации Маска в своих лентах "Для вас", даже если они не были подписаны на него.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Илон Маск установил исторический рекорд по размеру состояния
Вчера, 00:09
 
ТехнологииСШАКалифорнияИлон МаскДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала