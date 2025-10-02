Рейтинг@Mail.ru
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере - РИА Новости, 02.10.2025
14:20 02.10.2025 (обновлено: 15:20 02.10.2025)
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере - РИА Новости, 02.10.2025
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере
Британский премьер-министр Кир Стармер объявил об усилении мер безопасности в синагогах страны после нападения в Манчестере. РИА Новости, 02.10.2025
в мире, манчестер, европа, лондон, кир стармер
В мире, Манчестер, Европа, Лондон, Кир Стармер
Стармер объявил об усилении мер безопасности после нападения в Манчестере

Стармер заявил об усилении безопасности в синагогах после нападения в Манчестере

ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Британский премьер-министр Кир Стармер объявил об усилении мер безопасности в синагогах страны после нападения в Манчестере.
Ранее неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, пострадали четыре человека, на месте работают медики. Газета Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт.
"Дополнительные силы полиции направлены в синагоги по всей стране, и мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасность нашей еврейской общины", - заявил Стармер телеканалу Sky перед вылетом из Европы обратно в Лондон.
Ранее Стармер срочно направился в Великобританию со встречи Европейского политического сообщества в Копенгагене после нападения у синагоги в Манчестере, он проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В четырех регионах задержали подростков, планировавших теракты
1 октября, 09:48
 
В миреМанчестерЕвропаЛондонКир Стармер
 
 
