В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог
16:08 02.10.2025 (обновлено: 17:32 02.10.2025)
В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог
В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог
Полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог столицы Британии после инцидента возле синагоги в Манчестере. РИА Новости, 02.10.2025
В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог

В Лондоне усилили меры безопасности вокруг синагог после инцидента в Манчестере

Экстренные службы на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. 2 октября 2025
Экстренные службы на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. 2 октября 2025
© Getty Images / Christopher Furlong
Экстренные службы на месте нападения в синагоге Хитон-Парк в Крампсолле, Манчестер. 2 октября 2025
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог столицы Британии после инцидента возле синагоги в Манчестере.
"Направлены дополнительные ресурсы на обеспечение безопасности вокруг синагог, в других общественных местах, используемых еврейскими общинами, и в районах со значительным еврейским населением", - говорится в заявлении столичной службы полиции, опубликованном в соцсети X.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен, а еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По информации газеты Telegraph, полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт.
Стармер возвращается в Британию после нападения у синагоги в Манчестере
Стармер возвращается в Британию после нападения у синагоги в Манчестере
