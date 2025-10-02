В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог

ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог столицы Британии после инцидента возле синагоги в Манчестере.

"Направлены дополнительные ресурсы на обеспечение безопасности вокруг синагог, в других общественных местах, используемых еврейскими общинами, и в районах со значительным еврейским населением", - говорится в заявлении столичной службы полиции, опубликованном в соцсети X.