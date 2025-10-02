https://ria.ru/20251002/london-2045901330.html
В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог
В Лондоне полиция усилила меры безопасности вокруг синагог
Полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог столицы Британии после инцидента возле синагоги в Манчестере. РИА Новости, 02.10.2025
ЛОНДОН, 2 окт - РИА Новости. Полиция Лондона объявила об усилении мер безопасности вокруг синагог столицы Британии после инцидента возле синагоги в Манчестере.
"Направлены дополнительные ресурсы на обеспечение безопасности вокруг синагог, в других общественных местах, используемых еврейскими общинами, и в районах со значительным еврейским населением", - говорится в заявлении столичной службы полиции, опубликованном в соцсети X.
В четверг утром неизвестный наехал на автомобиле, а затем напал с ножом на людей возле синагоги на улице Миддлтон-роуд в Манчестере
. По последним данным, двое пострадавших умерли, нападавший был застрелен, а еще трое пострадавших находятся в критическом состоянии. По информации газеты Telegraph, полиция Манчестера рассматривает нападение у синагоги как теракт.