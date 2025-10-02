В Липецке поменяют 60 лифтов за счет дополнительного финансирования

ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. В Липецке поменяют 60 лифтов в 11 домах за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 200 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

По его словам, работы уже начались. Подрядчики не просто меняют кабины, а полностью обновляют шахты и машинные помещения, что упростит их будущее обслуживание. Дома, где проходит замена, были построены в 80–90-х годах прошлого века, и их лифтовое оборудование полностью выработало свой ресурс.

Артамонов отметил, что новое оборудование — современное и энергосберегающее. Оно оснащено кнопками со шрифтом Брайля, голосовым оповещением этажей, информационными табло и системой музыкального сопровождения.