В Липецке поменяют 60 лифтов за счет дополнительного финансирования
Липецкая область
 
13:25 02.10.2025
В Липецке поменяют 60 лифтов за счет дополнительного финансирования
В Липецке поменяют 60 лифтов за счет дополнительного финансирования
В Липецке поменяют 60 лифтов в 11 домах за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 200 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь
липецк, игорь артамонов
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 2 окт – РИА Новости. В Липецке поменяют 60 лифтов в 11 домах за счет дополнительного финансирования из регионального бюджета в размере 200 миллионов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже начались. Подрядчики не просто меняют кабины, а полностью обновляют шахты и машинные помещения, что упростит их будущее обслуживание. Дома, где проходит замена, были построены в 80–90-х годах прошлого века, и их лифтовое оборудование полностью выработало свой ресурс.
Вид на Липецк - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Липецкой области сняли ограничения на посещение лесов
1 октября, 16:01
Артамонов отметил, что новое оборудование — современное и энергосберегающее. Оно оснащено кнопками со шрифтом Брайля, голосовым оповещением этажей, информационными табло и системой музыкального сопровождения.
"Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность липчан. Мы понимаем, что для многих жителей, особенно старшего поколения, замена лифта — долгожданное событие. Поэтому контролируем сроки и следим за тем, чтобы работы велись без задержек", — сказал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
