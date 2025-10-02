Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 7 октября в Москве встретится с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки на полях седьмого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану, беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.