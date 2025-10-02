https://ria.ru/20251002/lavrov-2045824494.html
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября - РИА Новости, 02.10.2025
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября
Глава МИД России Сергей Лавров 7 октября в Москве встретится с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки на полях седьмого заседания "московского формата"... РИА Новости, 02.10.2025
Лавров 7 октября в Москве встретится с главой МИД Афганистана Моттаки