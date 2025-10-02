Рейтинг@Mail.ru
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября - РИА Новости, 02.10.2025
12:35 02.10.2025
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября - РИА Новости, 02.10.2025
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября
Глава МИД России Сергей Лавров 7 октября в Москве встретится с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки на полях седьмого заседания "московского формата"... РИА Новости, 02.10.2025
сергей лавров, мария захарова, москва, афганистан, россия, в мире
Сергей Лавров, Мария Захарова, Москва, Афганистан, Россия, В мире
Лавров встретится с главой МИД Афганистана 7 октября

Лавров 7 октября в Москве встретится с главой МИД Афганистана Моттаки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров 7 октября в Москве встретится с главой МИД Афганистана Амиром Ханом Моттаки на полях седьмого заседания "московского формата" консультаций по Афганистану, беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Афганская сторона будет представлена министром иностранных дел Амиром Моттаки, который на полях мероприятия проведет отдельную встречу с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Беседа будет посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - сказала Захарова на брифинге.
Сергей ЛавровМария ЗахароваМоскваАфганистанРоссияВ мире
 
 
