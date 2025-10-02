Рейтинг@Mail.ru
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
10:15 02.10.2025 (обновлено: 10:51 02.10.2025)
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 02.10.2025
россия
Новости
общество, россия, вечерняя москва (газета)
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов

Умер главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов

© РИА Новости / Павел БедняковГлавный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов
Главный редактор газеты Вечерняя Москва Александр Куприянов - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни, сообщается на сайте издания.
"Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича", — говорится в некрологе.
Куприянов родился в 1951 году в Хабаровском крае. В 1972-м окончил Хабаровский государственный педагогический университет, после чего начал карьеру журналиста на местной молодежной радиостанции "Факел".
С 1981 года работал в "Комсомольской правде", где прошел путь от корреспондента до члена редколлегии. В 1992-1993 работал в "Российской газете", в 1994 стал главным редактором "Экспресс-газеты" — первого российского таблоида. Затем был шеф-редактором "Известий", главредом "Столичной вечерней газеты" и "Родной газеты", с 2010-го возглавлял радиостанцию "Комсомольская правда FM". Главным редактором "Вечерней Москвы" его назначили в 2011 году.
Куприянов также написал два десятка художественных книг, некоторые из них под псевдонимом Александр Купер.
Награжден орденами Дружбы народов и "Знак Почета", медалями "За доблестный труд" и "За строительство Байкало-Амурской магистрали", а также почетной грамотой президента России. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры.
 
