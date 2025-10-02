https://ria.ru/20251002/kupriyanov-2045788691.html
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов - РИА Новости, 02.10.2025
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни, сообщается на сайте издания. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:15:00+03:00
2025-10-02T10:15:00+03:00
2025-10-02T10:51:00+03:00
общество
россия
вечерняя москва (газета)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045789742_0:0:3514:1976_1920x0_80_0_0_fc728924d3d63eb9c01f5bcce7839a3b.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045789742_72:0:2707:1976_1920x0_80_0_0_28384b7bb527569e52a36ca0c22630bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вечерняя москва (газета)
Общество, Россия, Вечерняя Москва (газета)
Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов
Умер главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер на 75-м году жизни, сообщается на сайте
издания.
"Это невосполнимая утрата для коллектива "Вечерней Москвы". Редакция выражает соболезнования родным и близким Александра Ивановича", — говорится в некрологе.
Куприянов родился в 1951 году в Хабаровском крае
. В 1972-м окончил Хабаровский государственный педагогический университет, после чего начал карьеру журналиста на местной молодежной радиостанции "Факел".
С 1981 года работал в "Комсомольской правде", где прошел путь от корреспондента до члена редколлегии. В 1992-1993 работал в "Российской газете", в 1994 стал главным редактором "Экспресс-газеты" — первого российского таблоида. Затем был шеф-редактором "Известий", главредом "Столичной вечерней газеты" и "Родной газеты", с 2010-го возглавлял радиостанцию "Комсомольская правда FM". Главным редактором "Вечерней Москвы" его назначили в 2011 году.
Куприянов также написал два десятка художественных книг, некоторые из них под псевдонимом Александр Купер.
Награжден орденами Дружбы народов и "Знак Почета", медалями "За доблестный труд" и "За строительство Байкало-Амурской магистрали", а также почетной грамотой президента России
. В 2014 году ему присвоили звание заслуженного работника культуры.