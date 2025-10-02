Умер главред "Вечерней Москвы" Александр Куприянов

С 1981 года работал в "Комсомольской правде", где прошел путь от корреспондента до члена редколлегии. В 1992-1993 работал в "Российской газете", в 1994 стал главным редактором "Экспресс-газеты" — первого российского таблоида. Затем был шеф-редактором "Известий", главредом "Столичной вечерней газеты" и "Родной газеты", с 2010-го возглавлял радиостанцию "Комсомольская правда FM". Главным редактором "Вечерней Москвы" его назначили в 2011 году.