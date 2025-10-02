Рейтинг@Mail.ru
Парламент Кубани проанализировал эффективность краевых законов - РИА Новости, 02.10.2025
Краснодарский край
 
14:39 02.10.2025
Парламент Кубани проанализировал эффективность краевых законов
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Парламентарии Краснодарского края приняли на очередной пленарной сессии постановление об эффективности реализации законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Краснодарского края и озвучили результаты, к которым удалось прийти благодаря принятым инициативам.
С докладом об исполнении в крае законодательства в этой области выступил на прошедшем пленарном заседании Заксобрания Краснодарского края и.о. руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя региона Роман Куринный. По его словам, комплексный подход позволил в крае выстроить эффективную борьбу с контрафактным алкоголем. Одновременно были созданы благоприятные условия для развития легального бизнеса. Таким образом, как заявил докладчик, одно из важных решений было принято в 2022 году, когда были сняты дополнительные ограничения времени розничной продажи алкоголя. В результате были существенно снижены объемы нелегальных продаж и получен ощутимый экономический эффект - около двух миллиардов рублей дополнительных поступлений от акцизов ежегодно.
Роман Куринный в ходе своего доклада остановился на реализации закона о деятельности так называемых "разливаек", вступившего в силу с 1 марта 2025 года, подчеркнув, что с его помощью удалось избавиться от "псевдообщепита" - заведений, которые, "работая под видом кафе, продавали алкоголь в жилых микрорайонах круглосуточно".
Докладчик рассказал и о лицензировании розничной продажи алкогольной продукции. Всего в регионе около 12 тысяч объектов имеют лицензии. С 2017 года их количество выросло на 23 процента.
В проекте постановления особое внимание уделено вопросам профилактики нарушений. Эффективная мерой в парламенте озвучили привлечение к ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа, изъятия и уничтожения алкогольной продукции. Как следствие, сообщил докладчик, было снижено количество контрафактного и фальсифицированного алкоголя. В 2023 году из незаконного оборота было изъято 7300 литров, в 2024-м - 4400 и в первом полугодии 2025-го - 1400.
В ходе обсуждения депутаты порекомендовали департаменту продолжить работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере продажи алкогольной продукции, и уделить особое внимание черноморскому побережью.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя доклад, отметил явную положительную динамику в этой области.
"На сотрудников департамента возложен огромный пласт работы, который является не просто его функциональной обязанностью. Это - один из ключевых элементов защиты здоровья граждан, обеспечения общественной безопасности и социально-экономического развития Краснодарского края. Одной из мер по легализации алкогольного рынка, исключению присутствия нелегальной продукции является лицензирование розничной продажи алкогольной продукции. Сумма поступившей в бюджет госпошлины в прошлом году превысила 270 миллионов рублей. Утверждая представленное постановление, мы признаем работу департамента удовлетворительной", - подчеркнул Бурлачко.
