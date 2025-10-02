КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Парламентарии Кубани рассмотрели доступность оказания транспортных услуг населению и внесли изменения в краевой закон, по которому на территории Краснодара в качестве эксперимента вводится возможность использования бумажных проездных документов наряду с электронными, сообщает Законодательное Собрание Краснодарского края.
Решение было озвучено на прошедшем пленарном заседании.
Поля Кубани на 100% засевают пшеницей и рисом собственной селекции
30 сентября, 19:27
"На… сессии ЗСК внесли изменения в статью 2 краевого закона "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края"… Принятой нормой закона на территории города Краснодара в качестве эксперимента вводится возможность использования бумажных проездных документов наряду с электронными", - сообщили в ЗСК.
По словам докладчика, исполняющего обязанности министра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, законопроект был разработан по поручению губернатора края для доступности и удобства транспортных услуг и для создания устойчивой и гибкой системы льготной оплаты проезда. Докладчик подчеркнул, что в силу возраста ряд граждан имеет определенные трудности при получении услуг посредством электронного формата.
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя вопрос, отметил, что принятое решение позволит создать комфортные условия использования проездных билетов для льготных категорий граждан всех возрастов, в первую очередь для тех, кому пока затруднительно применять цифровые технологии. Кроме того, как сообщается, руководитель кубанского парламента подчеркнул, что профильному министерству нужно активно заниматься разъяснительной работой – рассказывать людям о том, как пользоваться электронными проездными, об их преимуществах.