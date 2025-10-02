КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Парламентарии Кубани рассмотрели доступность оказания транспортных услуг населению и внесли изменения в краевой закон, по которому на территории Краснодара в качестве эксперимента вводится возможность использования бумажных проездных документов наряду с электронными, сообщает Законодательное Собрание Краснодарского края.

Решение было озвучено на прошедшем пленарном заседании.

"На… сессии ЗСК внесли изменения в статью 2 краевого закона "О дополнительных мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края"… Принятой нормой закона на территории города Краснодара в качестве эксперимента вводится возможность использования бумажных проездных документов наряду с электронными", - сообщили в ЗСК.

По словам докладчика, исполняющего обязанности министра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, законопроект был разработан по поручению губернатора края для доступности и удобства транспортных услуг и для создания устойчивой и гибкой системы льготной оплаты проезда. Докладчик подчеркнул, что в силу возраста ряд граждан имеет определенные трудности при получении услуг посредством электронного формата.