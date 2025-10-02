Пропавшая в Красноярском крае семья собиралась идти в поход с группой

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшая во время турпохода в Красноярском крае семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.

"Семья собиралась выдвинуться с группой туристов, но передали ухудшение погоды, и никто не пошел. Местный проводник тоже отказался идти. И они решили идти самостоятельно", - сказал собеседник, уточнив, что в тот день с утра была очень хорошая погода, которая резко переменилась, в горах был сильный туман.