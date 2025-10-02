Рейтинг@Mail.ru
Пропавшая в Красноярском крае семья собиралась идти в поход с группой - РИА Новости, 02.10.2025
22:54 02.10.2025
Пропавшая в Красноярском крае семья собиралась идти в поход с группой
Пропавшая в Красноярском крае семья собиралась идти в поход с группой

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Пропавшая во время турпохода в Красноярском крае семья должна была идти в поход в составе группы, но она не собралась из-за прогнозируемого ухудшения погоды, сообщили РИА Новости в региональном главке СК.
В четверг в МВД по Красноярскому краю сообщили, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в местности Минская петля в Красноярском крае во время турпохода. По данным полицейского главка, семья отправилась в турпоход по маршруту в направлении горы Буратинка 28 сентября, и до настоящего времени на связь не выходила.
В Красноярском крае нашли автомобиль пропавшей семьи
Вчера, 16:39
"Семья собиралась выдвинуться с группой туристов, но передали ухудшение погоды, и никто не пошел. Местный проводник тоже отказался идти. И они решили идти самостоятельно", - сказал собеседник, уточнив, что в тот день с утра была очень хорошая погода, которая резко переменилась, в горах был сильный туман.
Региональный главк СК РФ позже возбудил уголовное дело по факту исчезновения туристов. В ГУ МЧС по краю сообщали РИА Новости, что пропавшая семья не регистрировала свой маршрут. Источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что семья была подготовлена к походу, поэтому есть все предположения, что они живы.
В поисках в настоящее время принимают участие 80 человек – это добровольцы, местные жители, различные службы. Также к поискам присоединятся добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из соседних Томска, Новосибирска и Кемерово, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе красноярского отделения "ЛизаАлерт".
Пропавшая в Красноярском крае семья должна быть жива, считает источник
Вчера, 14:50
 
