В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники
В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники - РИА Новости, 02.10.2025
В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники
Обезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске, мужчина не пострадал, отделавшись лишь царапиной, сообщил РИА Новости представитель магазина... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:36:00+03:00
2025-10-02T15:36:00+03:00
2025-10-02T15:48:00+03:00
происшествия
красноярск
красноярск
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Обезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске, мужчина не пострадал, отделавшись лишь царапиной, сообщил РИА Новости представитель магазина "Ценалом", в котором произошел инцидент.
"Нападение обезьяны произошло вчера днем. С продавцом всё в порядке. Обезьянка немного его поцарапала, но не критично. Чувствует себя хорошо и шутит, что у него, оказывается, опасная работа", - сказал представитель магазина.
Руководство магазина решило сгладить ситуацию – найти обезьянку и её хозяина и сделать приятный подарок примату. Пока поиски не увенчались успехом.
"На связь они не выходят. Но мы очень надеемся, что объявятся и мы сможем сгладить этот неприятный инцидент. Уверены, что и мужчина, и животное испытали от ситуации большой стресс", - добавил собеседник.