Обезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске

В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники

КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Обезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске, мужчина не пострадал, отделавшись лишь царапиной, сообщил РИА Новости представитель магазина "Ценалом", в котором произошел инцидент.

"Нападение обезьяны произошло вчера днем. С продавцом всё в порядке. Обезьянка немного его поцарапала, но не критично. Чувствует себя хорошо и шутит, что у него, оказывается, опасная работа", - сказал представитель магазина.

Руководство магазина решило сгладить ситуацию – найти обезьянку и её хозяина и сделать приятный подарок примату. Пока поиски не увенчались успехом.