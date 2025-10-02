Рейтинг@Mail.ru
В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники
15:36 02.10.2025
В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники
В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники
2025
Новости
В Красноярске обезьяна напала на продавца в магазине техники

В Красноярске обезьяна поцарапала продавца в магазине техники

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияОбезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске
Обезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 2 окт – РИА Новости. Обезьяна напала на продавца в магазине техники в Красноярске, мужчина не пострадал, отделавшись лишь царапиной, сообщил РИА Новости представитель магазина "Ценалом", в котором произошел инцидент.
"Нападение обезьяны произошло вчера днем. С продавцом всё в порядке. Обезьянка немного его поцарапала, но не критично. Чувствует себя хорошо и шутит, что у него, оказывается, опасная работа", - сказал представитель магазина.
Руководство магазина решило сгладить ситуацию – найти обезьянку и её хозяина и сделать приятный подарок примату. Пока поиски не увенчались успехом.
"На связь они не выходят. Но мы очень надеемся, что объявятся и мы сможем сгладить этот неприятный инцидент. Уверены, что и мужчина, и животное испытали от ситуации большой стресс", - добавил собеседник.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
