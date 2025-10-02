Новые образовательные комплексы начали работу в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Восемьдесят пять новых образовательных комплексов начали работу в Ярославской области, а вскоре необходимые юридические процедуры завершатся еще в одном комплексе, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"В Ярославской области начался новый этап в развитии системы образования. Заработали 85 образовательных комплексов, а вскоре к ним присоединится еще один. Таким образом, в регионе будет 92 комплекса, которые объединят почти 700 образовательных организаций: школы, детские сады и учреждения дополнительного образования", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

Он отметил, что правительство региона ожидает масштабных результатов на основании опыта пилотного этапа.

"Создание комплексов стало не только способом объединения материальных и кадровых ресурсов, но и мощным толчком для самореализации детей, педагогов и родителей. По сути, образовательные комплексы – это новая модель развития системы образования региона", - подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, важным результатом создания пилотных комплексов стал рост оплаты труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на 45 – 60%.

"В числе позитивных эффектов – изменение логики управления образовательными организациями в сторону системности, консолидации материальных, финансовых и кадровых ресурсов. Большая часть заместителей директоров перешла в педагогическую деятельность, усилив этим коллективы учреждений", - добавила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.