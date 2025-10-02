Рейтинг@Mail.ru
Новые образовательные комплексы начали работу в Ярославской области
Ярославская область
Ярославская область
 
15:05 02.10.2025
Новые образовательные комплексы начали работу в Ярославской области
Новые образовательные комплексы начали работу в Ярославской области
Восемьдесят пять новых образовательных комплексов начали работу в Ярославской области, а вскоре необходимые юридические процедуры завершатся еще в одном... РИА Новости, 02.10.2025
михаил евраев, ярославская область
Ярославская область, Михаил Евраев
Новые образовательные комплексы начали работу в Ярославской области

В Ярославской области начали работу 85 новых образовательных комплексов

Михаил Евраев
Михаил Евраев. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Восемьдесят пять новых образовательных комплексов начали работу в Ярославской области, а вскоре необходимые юридические процедуры завершатся еще в одном комплексе, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области начался новый этап в развитии системы образования. Заработали 85 образовательных комплексов, а вскоре к ним присоединится еще один. Таким образом, в регионе будет 92 комплекса, которые объединят почти 700 образовательных организаций: школы, детские сады и учреждения дополнительного образования", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Он отметил, что правительство региона ожидает масштабных результатов на основании опыта пилотного этапа.
"Создание комплексов стало не только способом объединения материальных и кадровых ресурсов, но и мощным толчком для самореализации детей, педагогов и родителей. По сути, образовательные комплексы – это новая модель развития системы образования региона", - подчеркнул губернатор.
По словам главы региона, важным результатом создания пилотных комплексов стал рост оплаты труда административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала на 45 – 60%.
"В числе позитивных эффектов – изменение логики управления образовательными организациями в сторону системности, консолидации материальных, финансовых и кадровых ресурсов. Большая часть заместителей директоров перешла в педагогическую деятельность, усилив этим коллективы учреждений", - добавила министр образования Ярославской области Ирина Лобода.
Лобода рассказала, что в числе плюсов образовательных комплексов по итогам пилотного проекта также воплощение новых инициатив, направленных на создание условий для самореализации обучающихся. Еще один положительный эффект создания образовательных комплексов – преемственность программ дополнительного образования. Лобода отметила еще один бонус - введение продленки для учеников начальных классов и пятиклассников.
Строительство банно-оздоровительного комплекса началось в Пошехонье
30 сентября, 20:31
30 сентября, 20:31
 
Ярославская область, Михаил Евраев
 
 
