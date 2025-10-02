https://ria.ru/20251002/kiev-2046052282.html
Киев пытается подменить мир прекращением огня, заявил Мирошник
Киев пытается подменить мир прекращением огня, заявил Мирошник - РИА Новости, 02.10.2025
Киев пытается подменить мир прекращением огня, заявил Мирошник
Киев пытается подменить мир прекращением огня, чтобы использовать его для перевооружения, Москва же хочет системно решить проблему, заявил посол по особым... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:43:00+03:00
2025-10-02T22:43:00+03:00
2025-10-02T22:43:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
родион мирошник
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg
https://ria.ru/20250918/tramp-2042853084.html
https://ria.ru/20250517/stambul-2017631729.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_100:0:1140:780_1920x0_80_0_0_1dd6052b6146d23625ad09b079ca9c68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, родион мирошник, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Родион Мирошник, Сергей Лавров, НАТО
Киев пытается подменить мир прекращением огня, заявил Мирошник
Мирошник: Киев пытается подменить мир прекращением огня для перевооружения
МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Киев пытается подменить мир прекращением огня, чтобы использовать его для перевооружения, Москва же хочет системно решить проблему, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Мирошник
в интервью белорусскому телеканалу ОНТ отметил, что власти Украины
могут говорить о том, что хотят мира, но приравнивают это к прекращению огня.
"Только в украинской версии прекращение огня - это не мир, это перерыв для перевооружения, чтобы война вышла на новый эскалационный уровень… Просто пытались обмануть. Мы (россия - ред.) за мир, за урегулирование, прекращение кровопролития, но не за период перевооружения… Мы за то, чтобы системно урегулировать эту проблему, чтобы мы видели, чем это всё закончится", - сказал дипломат.
Он отметил, что для этого можно было бы использовать и режим прекращения огня, но при соблюдении ряда условий.
"Но только нужно понимать, в какой период, для чего, с какими ограничениями. Потому что невозможно вводить режим прекращения огня, когда Запад говорит: "Давайте воспользуемся этим периодом для накачки вооружения". Это действительно шаг к миру? Ни в коем случае", - добавил Мирошник.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.