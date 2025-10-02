Киев пытается подменить мир прекращением огня, заявил Мирошник

МИНСК, 2 окт - РИА Новости. Киев пытается подменить мир прекращением огня, чтобы использовать его для перевооружения, Москва же хочет системно решить проблему, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Мирошник в интервью белорусскому телеканалу ОНТ отметил, что власти Украины могут говорить о том, что хотят мира, но приравнивают это к прекращению огня.

"Только в украинской версии прекращение огня - это не мир, это перерыв для перевооружения, чтобы война вышла на новый эскалационный уровень… Просто пытались обмануть. Мы (россия - ред.) за мир, за урегулирование, прекращение кровопролития, но не за период перевооружения… Мы за то, чтобы системно урегулировать эту проблему, чтобы мы видели, чем это всё закончится", - сказал дипломат.

Он отметил, что для этого можно было бы использовать и режим прекращения огня, но при соблюдении ряда условий.

"Но только нужно понимать, в какой период, для чего, с какими ограничениями. Потому что невозможно вводить режим прекращения огня, когда Запад говорит: "Давайте воспользуемся этим периодом для накачки вооружения". Это действительно шаг к миру? Ни в коем случае", - добавил Мирошник.