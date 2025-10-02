В Киеве объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, сигнал тревоги был объявлен в украинской столице в 22.26 мск.
Согласно карте, сигнал звучит также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Ранее в четверг тревога уже объявлялась в Киеве, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.