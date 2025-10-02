Рейтинг@Mail.ru
Ремонт главного купола начали в Храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 02.10.2025
16:33 02.10.2025
Ремонт главного купола начали в Храме Христа Спасителя в Москве
Ремонт главного купола начали в Храме Христа Спасителя в Москве
Ремонт главного купола начали в Храме Христа Спасителя в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к ремонту главного купола Храма Христа Спасителя в центре столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время проводим ремонтно-реставрационные работы в Храме Христа Спасителя, приступили к обновлению главного купола, который расположен на высоте более 90 метров. Он не закреплен на здании - просто на нем стоит, это необходимо, чтобы не допустить деформаций из-за нагрева металла летом и сжатия зимой. За прошедшие годы металл потемнел, на нем появились пятна, утрачена герметичность швов. Поэтому было принято решение о комплексном ремонте", - рассказал Бирюков.
Заммэра пояснил, что для организации высотных работ установили усиленные леса особой конструкции.
"Полностью разбирать главный купол, как это было сделано при ремонте куполов надвратной колокольни и четырех звонниц, нельзя, так как под ним находится расписанный фресками свод храма. Чтобы обеспечить сохранность росписи, специалисты снимают небольшие фрагменты покрытия и вместо них устанавливают новые из нержавеющей стали с нитридом титана. Срок службы такого покрытия составляет не менее 50 лет", - добавил Бирюков.
По его словам, под каждым снятым фрагментом приводят в порядок металлическую обрешетку купола и делают гидроизоляцию, новые листы устанавливают особым замковым способом, обеспечивающим полную герметичность. Общий вес покрытия составит около 15 тонн.
"Кровельщики работают вручную, небольшими бригадами, на высоте 80-100 метров. Для выполнения этой уникальной работы задействованы лучшие специалисты со всей России", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что параллельно ведется изготовление нового навершия купола. Его установят после завершения работ по монтажу покрытия.
"Кроме того, запланирована замена металлического покрытия закомар - полукруглых завершений внешних стен храма", - добавил Бирюков.
Он напомнил, что ранее был проведен капитальный ремонт фасадов самого большого православного храма России. В 2023 году обновили южную, а в 2024 - северную, восточную и западную стороны сооружения, смотровые площадки и звонницы. Общая площадь отремонтированных фасадов превысила 13,2 тысячи квадратных метров.
