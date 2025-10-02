Рейтинг@Mail.ru
Председатель ЗСК Кубани прокомментировал вопрос об инвестклимате в крае
Краснодарский край
 
14:25 02.10.2025
Председатель ЗСК Кубани прокомментировал вопрос об инвестклимате в крае
краснодарский край
экономика, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край
Председатель ЗСК Кубани прокомментировал вопрос об инвестклимате в крае

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Краснодарского края
Председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 окт – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, комментируя доклад об инвестиционной деятельности в крае на пленарной сессии краевого парламента, отметил, что финансовые поступления в экономику Кубани зависят от обеспечения стабильных условий для инвесторов.
С докладом об исполнении в крае законодательства в этой области выступил на прошедшей пленарной сессии Заксобрания Краснодарского края и.о. руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности края Василий Воробьев. По его словам, за последние три года в краевую экономику инвестировано более 2,7 трлн рублей, реализовано 568 крупных проектов на общую сумму свыше 583 млрд рублей, создано более 19 тыс. новых рабочих мест, что удерживает Краснодарский край в числе инвестиционно привлекательных регионов.
Он отметил также, что в озвученном им документе не только подводятся итоги проделанной в данном направлении в 2022-2024 годах работы, но и определяются основные векторы развития системы поддержки инвесторов и бизнеса региона на перспективу, определенную Стратегией-2030.
"Обеспечение стабильных условий для инвесторов – залог финансовых вливаний в экономику Кубани. Это развитие новых экономических ниш, повышение конкурентоспособности местных производителей, модернизация инфраструктуры и создание новых рабочих мест. Итогом этой деятельности должно стать повышение уровня социально-экономического развития Кубани. Это один из важнейших приоритетов в политике главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева. Но отмеченная положительная динамика не повод для самоуспокоения. Задача укрепления экономики региона особенно актуальна сейчас, когда наша страна сталкивается с новыми вызовами и внешним давлением", - сказал Бурлачко.
Как отметил председатель ЗСК, органы власти сейчас ведут системную работу по улучшению инвестиционной деятельности и формированию привлекательного инвестклимата в крае.
Краснодарский край Экономика
 
 
