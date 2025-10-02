Рейтинг@Mail.ru
Индия считает маловероятным размещение миротворцев ООН на Украине и Газе - РИА Новости, 02.10.2025
11:30 02.10.2025
Индия считает маловероятным размещение миротворцев ООН на Украине и Газе
Индия считает маловероятным размещение миротворцев ООН на Украине и Газе

© AP Photo / Altaf QadriИндийский флаг на фоне Нью-Дели
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Минобороны Индии считает маловероятным размещение миротворческих сил ООН на Украине и в секторе Газа, заявил заместитель министра обороны Индии по вопросам международного сотрудничества Вишвеш Неги на пресс-конференции в Нью-Дели.
"Учитывая состав Совета Безопасности ООН, такое развертывание крайне маловероятно", - заявил Неги, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев ООН на Украине и в секторе Газа.
Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС
Вчера, 10:39
Он отметил, что миротворческие силы Индии будут развернуты только в рамках миссий, санкционированных ООН, в частности, Советом Безопасности.
"Мы совершенно ясно это понимаем, и маловероятно, что индийские миротворческие силы будут развернуты вне рамок ООН", - добавил Неги.
Индия является одним из ведущих участников миротворческих миссий ООН. За последние 75 лет Индия направила более 290 тысяч миротворцев в 50 миссий под эгидой ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
СМИ узнали, о чем Украина хочет договориться с Еврокомиссией
Вчера, 10:21
 
В миреУкраинаИндияРоссияДональд ТрампСергей ЛавровООН
 
 
