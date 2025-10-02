Индия считает маловероятным размещение миротворцев ООН на Украине и Газе

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Минобороны Индии считает маловероятным размещение миротворческих сил ООН на Украине и в секторе Газа, заявил заместитель министра обороны Индии по вопросам международного сотрудничества Вишвеш Неги на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Учитывая состав Совета Безопасности ООН , такое развертывание крайне маловероятно", - заявил Неги, отвечая на вопрос о возможности размещения миротворцев ООН на Украине и в секторе Газа.

Он отметил, что миротворческие силы Индии будут развернуты только в рамках миссий, санкционированных ООН, в частности, Советом Безопасности.

"Мы совершенно ясно это понимаем, и маловероятно, что индийские миротворческие силы будут развернуты вне рамок ООН", - добавил Неги.

Индия является одним из ведущих участников миротворческих миссий ООН. За последние 75 лет Индия направила более 290 тысяч миротворцев в 50 миссий под эгидой ООН.