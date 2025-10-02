Индия считает маловероятным размещение миротворцев ООН на Украине и Газе

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 окт – РИА Новости. Минобороны Индии считает маловероятным размещение миротворческих сил ООН на Украине и в секторе Газа, заявил заместитель министра обороны Индии по вопросам международного сотрудничества Вишвеш Неги на пресс-конференции в Нью-Дели.
Он отметил, что миротворческие силы Индии будут развернуты только в рамках миссий, санкционированных ООН, в частности, Советом Безопасности.
"Мы совершенно ясно это понимаем, и маловероятно, что индийские миротворческие силы будут развернуты вне рамок ООН", - добавил Неги.
Индия является одним из ведущих участников миротворческих миссий ООН. За последние 75 лет Индия направила более 290 тысяч миротворцев в 50 миссий под эгидой ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.