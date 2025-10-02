https://ria.ru/20251002/germaniya-2045810939.html
Министр упал в обморок на заседании с Мерцем
Один из немецких министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на заседании коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:51:00+03:00
2025-10-02T11:51:00+03:00
2025-10-02T17:46:00+03:00
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Один из немецких министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на заседании коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет
Bloomberg.
"На состоявшемся во вторник совещании коалиции Фридриха Мерца
напряженность достигла такого уровня, что один из министров потерял сознание и был срочно доставлен в больницу", — отмечается в статье.
По данным источника, это бы министр транспорта Патрик Шнайдер. Его обморок объяснили перегревом, однако этот инцидент охарактеризовали как "яркий символ" текущей ситуации для канцлера в правительстве.
Спустя почти пять месяцев на своем посту Мерц сталкивается с трудностями в достижении согласия внутри коалиции по ключевым вопросам, что замедляет его инициативы по сокращению регулирующих норм и ограничению роли Европейского союза, подчеркивается в тексте.
В начале недели опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL показал, что семь из десяти немцев недовольны работой канцлера.
Опрос проводился 23-29 сентября среди 2502 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Бундестаг ФРГ
избрал Мерца
канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.