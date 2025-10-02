Рейтинг@Mail.ru
Министр упал в обморок на заседании с Мерцем - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 02.10.2025 (обновлено: 17:46 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/germaniya-2045810939.html
Министр упал в обморок на заседании с Мерцем
Министр упал в обморок на заседании с Мерцем - РИА Новости, 02.10.2025
Министр упал в обморок на заседании с Мерцем
Один из немецких министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на заседании коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Bloomberg. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T11:51:00+03:00
2025-10-02T17:46:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_0:0:2461:1385_1920x0_80_0_0_659149533f1a249b5a7062ff5af4acdb.jpg
https://ria.ru/20251002/konflikt-2045794977.html
https://ria.ru/20251002/evropa-2045780966.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045931945_273:0:2461:1641_1920x0_80_0_0_cb6b8afc4616ac9d8a9d0187bcb9f701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц
В мире, Германия, Фридрих Мерц
Министр упал в обморок на заседании с Мерцем

Bloomberg: немецкий министр упал в обморок во время заседании с Мерцем

© AP Photo / Liesa JohannssenКанцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. 1 октября 2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. 1 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Один из немецких министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на заседании коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Bloomberg.
"На состоявшемся во вторник совещании коалиции Фридриха Мерца напряженность достигла такого уровня, что один из министров потерял сознание и был срочно доставлен в больницу", — отмечается в статье.
Неформальная встреча глав государств и правительств ЕС в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Мерц набросился на Орбана из-за Украины во время саммита ЕС
Вчера, 10:39
По данным источника, это бы министр транспорта Патрик Шнайдер. Его обморок объяснили перегревом, однако этот инцидент охарактеризовали как "яркий символ" текущей ситуации для канцлера в правительстве.
Спустя почти пять месяцев на своем посту Мерц сталкивается с трудностями в достижении согласия внутри коалиции по ключевым вопросам, что замедляет его инициативы по сокращению регулирующих норм и ограничению роли Европейского союза, подчеркивается в тексте.
В начале недели опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL показал, что семь из десяти немцев недовольны работой канцлера.
Опрос проводился 23-29 сентября среди 2502 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
"Катастрофический прецедент": в Европе запаниковали из-за плана по Украине
Вчера, 09:35
 
В миреГерманияФридрих Мерц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала