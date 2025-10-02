Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. 1 октября 2025

© AP Photo / Liesa Johannssen Канцлер Германии Фридрих Мерц во время двухдневного заседания кабинета министров на вилле Борзиг в Берлине. 1 октября 2025

Министр упал в обморок на заседании с Мерцем

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Один из немецких министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на заседании коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, Один из немецких министров упал в обморок из-за напряженной обстановки на заседании коалиции канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пишет Bloomberg.

"На состоявшемся во вторник совещании коалиции Фридриха Мерца напряженность достигла такого уровня, что один из министров потерял сознание и был срочно доставлен в больницу", — отмечается в статье.

По данным источника, это бы министр транспорта Патрик Шнайдер. Его обморок объяснили перегревом, однако этот инцидент охарактеризовали как "яркий символ" текущей ситуации для канцлера в правительстве.

Спустя почти пять месяцев на своем посту Мерц сталкивается с трудностями в достижении согласия внутри коалиции по ключевым вопросам, что замедляет его инициативы по сокращению регулирующих норм и ограничению роли Европейского союза, подчеркивается в тексте.

В начале недели опрос института Forsa для телеканалов n-tv и RTL показал, что семь из десяти немцев недовольны работой канцлера.

Опрос проводился 23-29 сентября среди 2502 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.