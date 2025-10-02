Захарова прокомментировала план Трампа по Газе

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявила, что любые шаги и инициативы по нормализации ситуации заслуживают поддержки, в этом плане есть вещи, которые Москва разделяет.

Она напомнила, что план предусматривает установление режима прекращения огня в палестинском анклаве, освобождение заложников и удерживаемых лиц, начало процесса вывода израильских войск, также предполагается снятие блокады и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для всех нуждающихся под эгидой ООН и МККК.