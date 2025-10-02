Захарова прокомментировала план Трампа по Газе

https://ria.ru/20251002/gaza-2045862908.html
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявила, что любые шаги и инициативы по нормализации ситуации заслуживают поддержки, в этом плане есть вещи, которые Москва разделяет.
Она напомнила, что план предусматривает установление режима прекращения огня в палестинском анклаве, освобождение заложников и удерживаемых лиц, начало процесса вывода израильских войск, также предполагается снятие блокады и обеспечение доступа к гуманитарной помощи для всех нуждающихся под эгидой ООН и МККК.
"В поддержку этого плана выступили ведущие страны арабо-мусульманского мира, естественно, Палестинская национальная администрация подтвердила готовность конструктивно взаимодействовать... Надеемся, что перемирие примет устойчивый характер, станет прологом долгосрочной стабилизации в палестинском анклаве, и это создаст необходимые условия для запуска масштабных работ по восстановлению инфраструктуры сектора, который практически полностью уничтожен в ходе боевых действий", - подчеркнула Захарова.
в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС
и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.