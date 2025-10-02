https://ria.ru/20251002/frantsija-2045902513.html
Левые во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру
Левые во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру - РИА Новости, 02.10.2025
Левые во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру
Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет на этой неделе первый вотум недоверия новому премьер-министру Себастьяну Лекорню, заявил в четверг координатор... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:12:00+03:00
2025-10-02T16:12:00+03:00
2025-10-02T16:12:00+03:00
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95542b22a0533caecf6d02731f6106ea.jpg
https://ria.ru/20250923/makron-2043740665.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789820055_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2c7ff91ca0873a40c105e6e0f013b6e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
Левые во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру
Левая партия во Франции выдвинет первый вотум недоверия новому премьеру Лекорню