Левые во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру - РИА Новости, 02.10.2025
16:12 02.10.2025
Левые во Франции выдвинут вотум недоверия новому премьеру
в мире
франция
себастьян лекорню
эммануэль макрон
франсуа байру
франция
в мире, франция, себастьян лекорню, эммануэль макрон, франсуа байру
В мире, Франция, Себастьян Лекорню, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру
ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Левая партия "Непокорившаяся Франция" выдвинет на этой неделе первый вотум недоверия новому премьер-министру Себастьяну Лекорню, заявил в четверг координатор партии Мануэль Бомпар.
"Вотум недоверия будет выдвинут до конца недели при поддержке всех левых депутатов, которые выразили желание его подписать. На следующей неделе мы проголосуем за вынесение вотума недоверия Лекорню и его несчастному бюджету", - написал он на своей странице в соцсети X.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром главу минобороны Лекорню, которому теперь предстоит сформировать новый кабмин. Предыдущий премьер Франсуа Байру подал в отставку, после того как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
В миреФранцияСебастьян ЛекорнюЭммануэль МакронФрансуа Байру
 
 
