Рейтинг@Mail.ru
Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/frantsija-2045893283.html
Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay
Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay - РИА Новости, 02.10.2025
Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay
Прокуратура французского Бреста сообщила о продлении срока задержания двух членов экипажа нефтяного танкера из списка антироссийских санкций Boracay, стоящего... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T15:42:00+03:00
2025-10-02T15:42:00+03:00
в мире
сен-назер
брест
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20250930/vms-2045489965.html
сен-назер
брест
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сен-назер, брест, франция
В мире, Сен-Назер, Брест, Франция
Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay

Во Франции продлили задержание двух членов экипажа танкера Boracay у Сен-Насера

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и ЕС
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура французского Бреста сообщила о продлении срока задержания двух членов экипажа нефтяного танкера из списка антироссийских санкций Boracay, стоящего на якоре у порта Сен-Назер, передает телеканал BFMTV.
Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что французские военные поднялись на борт задержанного у берегов города Сен-Назер танкера.
"Срок содержания под стражей двух членов экипажа судна... Boracay, остановленного у берегов Франции, был продлен", - сообщает телеканал.
В прокуратуре отметили, что меры по задержанию были инициированы еще во вторник.
По информации агентства Франс Пресс, задержанные капитан и его помощник являются гражданами КНР. Брестская прокуратура изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна" и "отказа подчиниться". Однако позднее прокуратура решила продолжить дело против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден.
Военный ВМФ Швеции на страже в водах Стокгольмского архипелага - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Шведские военные поднялись на борт судна, следовавшего из России, пишут СМИ
30 сентября, 18:53
 
В миреСен-НазерБрестФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала