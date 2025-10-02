Во Франции продлили срок задержания двух членов экипажа танкера Boracay

ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Прокуратура французского Бреста сообщила о продлении срока задержания двух членов экипажа нефтяного танкера из списка антироссийских санкций Boracay, стоящего на якоре у порта Сен-Назер, передает телеканал BFMTV.
Накануне агентство Франс Пресс сообщило, что французские военные поднялись на борт задержанного у берегов города Сен-Назер танкера.
"Срок содержания под стражей двух членов экипажа судна... Boracay, остановленного у берегов Франции, был продлен", - сообщает телеканал.
В прокуратуре отметили, что меры по задержанию были инициированы еще во вторник.
По информации агентства Франс Пресс, задержанные капитан и его помощник являются гражданами КНР. Брестская прокуратура изначально возбудила дело по факту "непредоставления документов, подтверждающих страну происхождения судна" и "отказа подчиниться". Однако позднее прокуратура решила продолжить дело против капитана, которому была вручена повестка для явки в брестский суд по уголовным делам. Его помощник был освобожден.