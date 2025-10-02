Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Израильская армия перехватила 13 судов гуманитарной "Флотилии стойкости", сообщили организаторы миссии.

"Можем подтвердить, что 13 наших судов были перехвачены в море", — заявил ее представитель в обращении на странице в соцсети Instagram*.

По данным организаторов акции, на кораблях находились 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию.

ЦАХАЛ ранее начала задерживать активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД страны заявил, что их направят в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.

Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа.

Голод в анклаве

В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.

До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.