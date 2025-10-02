Рейтинг@Mail.ru
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 02.10.2025
04:41 02.10.2025 (обновлено: 09:11 02.10.2025)
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"
Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"
Израильская армия перехватила 13 судов гуманитарной "Флотилии стойкости", сообщили организаторы миссии. РИА Новости, 02.10.2025
В мире, Ближний Восток, Латинская Америка, Европа, ООН, Грета Тунберг, Сектор Газа, Израильское наступление на город Газа

Израильская армия перехватила 13 судов "Флотилии стойкости"

© AP Photo / Ariel SchalitВоенные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Военные на палубе корвета Atzmaut ВМС Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Израильская армия перехватила 13 судов гуманитарной "Флотилии стойкости", сообщили организаторы миссии.
"Можем подтвердить, что 13 наших судов были перехвачены в море", — заявил ее представитель в обращении на странице в соцсети Instagram*.
Шведская экоактивистка Грета Тунберг на лодке, направляющейся из Барселоны в Газу - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
ВМС Израиля протаранили одно из судов "Флотилии стойкости"
00:33
По данным организаторов акции, на кораблях находились 190 граждан стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. При этом в обращении утверждается, что около 30 судов продолжают миссию.
ЦАХАЛ ранее начала задерживать активистов с перехваченных судов, плывших в авангарде к берегам сектора Газа в составе "Флотилии стойкости". МИД страны заявил, что их направят в один из израильских портов. Там добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.
Во вторник активистка "Флотилии стойкости" Рудейна Зомита сообщила РИА Новости, что три флотилии пересекают Средиземное море с целью прорвать блокаду сектора Газа.
Израильская военная техника в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Армия Израиля захватила коридор, отсекающий Газу от юга сектора
Вчера, 16:51

Голод в анклаве

В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.

До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
"Большая стратегия" Нетаньяху и новый порядок на Ближнем Востоке
25 сентября, 08:00
 
