"Флотилия стойкости" продолжает путь к Газе, заявили организаторы

СТАМБУЛ, 2 окт – РИА Новости. "Флотилия стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами, сообщили РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания.
МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
"После вмешательства Израиля вторая часть "Флотилии стойкости" -11 судов - продолжает движение к Газе", - сообщил представитель фонда Бурак Баттал.
По данным на сайте флотилии, девять судов находятся к югу от Крита, еще два – на севере острова.
Среди судов – Conscience, которое в мае также шло к Газе в составе "Флотилии свободы" и подверглось атаке БПЛА у побережья Мальты.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что ВМС Израиля перехватили несколько судов из "Флотилии стойкости", которая присоединилась к объединению активистов "Глобальная флотилия Сумуда (палестинская концепция стойкости)", пытающемуся доплыть до сектора Газа с целью прорыва его блокады, и направляют их в один из израильских портов. В ведомстве добавили, что шведская экоактивистка Грета Тунберг и ее друзья из флотилии живы и здоровы.