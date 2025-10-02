"Флотилия стойкости" продолжает путь к Газе, заявили организаторы

СТАМБУЛ, 2 окт – РИА Новости. "Флотилия стойкости" продолжает путь к сектору Газа с гуманитарной помощью с 11 судами, сообщили РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания.

МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.