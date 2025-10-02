Пожарные спасли более 120 коров с горящей фермы в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Свыше 120 голов крупного рогатого скота вывели пожарные с фермы в селе Новая Заимка Тюменской области, на территории которой утром в четверг произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.