Пожарные спасли более 120 коров с горящей фермы в Тюменской области
Хорошие новости
 
10:02 02.10.2025
Пожарные спасли более 120 коров с горящей фермы в Тюменской области
Пожарные спасли более 120 коров с горящей фермы в Тюменской области - РИА Новости, 02.10.2025
Пожарные спасли более 120 коров с горящей фермы в Тюменской области
Свыше 120 голов крупного рогатого скота вывели пожарные с фермы в селе Новая Заимка Тюменской области, на территории которой утром в четверг произошел пожар,... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T10:02:00+03:00
2025-10-02T10:02:00+03:00
хорошие новости
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные спасли более 120 коров с горящей фермы в Тюменской области

В Тюменской области спасли 123 коровы с горящей фермы

Корова. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 2 окт – РИА Новости. Свыше 120 голов крупного рогатого скота вывели пожарные с фермы в селе Новая Заимка Тюменской области, на территории которой утром в четверг произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
"Утром 2 октября поступило сообщение о пожаре пристроя амбара в селе. На момент прибытия первого пожарного расчета наблюдалось задымление пристроя фермы. Силами пожарно-спасательных подразделений из амбара выведены 123 головы крупнорогатого скота. Пожар ликвидирован на площади 900 квадратных метров. Пострадавших нет", - сообщается в Тelegram-канале регионального главка.
Причина происшествия устанавливается.
Хорошие новостиТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
