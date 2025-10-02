https://ria.ru/20251002/ekaterinburg-2045850605.html
В Екатеринбурге психолог раскаялся, что растоптал плакат о контрацепции
Глава службы перинатальных психологов в Екатеринбурге Марк Ицкович рассказал РИА Новости, что сожалеет, что сорвал и растоптал плакат о методах контрацепции. РИА Новости, 02.10.2025
В Екатеринбурге психолог раскаялся, что растоптал плакат о контрацепции
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Глава службы перинатальных психологов в Екатеринбурге Марк Ицкович рассказал РИА Новости, что сожалеет, что сорвал и растоптал плакат о методах контрацепции.
Ранее директор фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина выложила в своем Telegram-канале
ролик, где она проводит проверку женских консультаций в Екатеринбурге
. Судя по видео, в коридоре женской консультации №1 висел информационный плакат с разными методами контрацепции – от презервативов до стерилизации. После слов Москвитиной, что "надо его снимать", Ицкович сорвал и растоптал плакат.
"Погорячился. Стыдно перед минздравом", – пояснил агентству Ицкович.
"Моя личная позиция: вопросы контрацепции - в ведении женщины и врачей. Моя мотивация: во всем уважении к правам женщин способствовать сохранению жизни зачатых детей", – продолжил собеседник.
Он уточнил, что работает директором коррекционной школы и является медицинским перинатальным психологом.
"Не являюсь в этом вопросе специалистом минздрава и не являюсь его представителем", – отметил Ицкович.
Также он добавил, что в минздраве региона его никто не критиковал за такой поступок, так как там "все очень культурные люди".