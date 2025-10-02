В Екатеринбурге психолог раскаялся, что растоптал плакат о контрацепции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Глава службы перинатальных психологов в Екатеринбурге Марк Ицкович рассказал РИА Новости, что сожалеет, что сорвал и растоптал плакат о методах контрацепции.

Ранее директор фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина выложила в своем Telegram-канале ролик, где она проводит проверку женских консультаций в Екатеринбурге . Судя по видео, в коридоре женской консультации №1 висел информационный плакат с разными методами контрацепции – от презервативов до стерилизации. После слов Москвитиной, что "надо его снимать", Ицкович сорвал и растоптал плакат.

"Погорячился. Стыдно перед минздравом", – пояснил агентству Ицкович.

"Моя личная позиция: вопросы контрацепции - в ведении женщины и врачей. Моя мотивация: во всем уважении к правам женщин способствовать сохранению жизни зачатых детей", – продолжил собеседник.

Он уточнил, что работает директором коррекционной школы и является медицинским перинатальным психологом.

"Не являюсь в этом вопросе специалистом минздрава и не являюсь его представителем", – отметил Ицкович.