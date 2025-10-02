Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге психолог раскаялся, что растоптал плакат о контрацепции
14:14 02.10.2025
В Екатеринбурге психолог раскаялся, что растоптал плакат о контрацепции
Глава службы перинатальных психологов в Екатеринбурге Марк Ицкович рассказал РИА Новости, что сожалеет, что сорвал и растоптал плакат о методах контрацепции. РИА Новости, 02.10.2025
екатеринбург
россия
происшествия
екатеринбург
россия
екатеринбург, россия, происшествия
Екатеринбург, Россия, Происшествия
Перинатальный психолог Ицкович сожалеет, что растоптал плакат о контрацепции

Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Глава службы перинатальных психологов в Екатеринбурге Марк Ицкович рассказал РИА Новости, что сожалеет, что сорвал и растоптал плакат о методах контрацепции.
Ранее директор фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитина выложила в своем Telegram-канале ролик, где она проводит проверку женских консультаций в Екатеринбурге. Судя по видео, в коридоре женской консультации №1 висел информационный плакат с разными методами контрацепции – от презервативов до стерилизации. После слов Москвитиной, что "надо его снимать", Ицкович сорвал и растоптал плакат.
"Погорячился. Стыдно перед минздравом", – пояснил агентству Ицкович.
"Моя личная позиция: вопросы контрацепции - в ведении женщины и врачей. Моя мотивация: во всем уважении к правам женщин способствовать сохранению жизни зачатых детей", – продолжил собеседник.
Он уточнил, что работает директором коррекционной школы и является медицинским перинатальным психологом.
"Не являюсь в этом вопросе специалистом минздрава и не являюсь его представителем", – отметил Ицкович.
Также он добавил, что в минздраве региона его никто не критиковал за такой поступок, так как там "все очень культурные люди".
Заголовок открываемого материала