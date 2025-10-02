https://ria.ru/20251002/dsnv-2045805846.html
США пока не отреагировали на предложение по ДСНВ, заявил Песков
Реакции США на предложение президента РФ Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) пока не было, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 02.10.2025
