Десятков: в Западном Бирюлеве построят почти два километра дорог

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Западном Бирюлёве на юге Москвы построят и реконструируют за счет городского бюджета почти два километра дорог, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

"Проектируемый проезд № 4014 пройдет от Булатниковского проезда до проектируемого № 5108. На его протяжении будут построены две круговые одноуровневые развязки – одна на пересечении проектируемых проездов № 4014 и № 5108, еще одна – на пересечении с Медынской улицей и Булатниковским проездом. В общей сложности предстоит построить и реконструировать 1,8 километра дорог", – приводит его слова пресс-служба департамента.

Новая дорожная сеть, которая пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги, соединит Булатниковский и Харьковский проезды с проектируемым проездом № 5108. Кроме того, запланирована реконструкция участка Харьковского проезда, уточняется в сообщении.