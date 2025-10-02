https://ria.ru/20251002/desyatkov-2045799970.html
Десятков: в Западном Бирюлеве построят почти два километра дорог
Десятков: в Западном Бирюлеве построят почти два километра дорог
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Западном Бирюлёве на юге Москвы построят и реконструируют за счет городского бюджета почти два километра дорог, сообщил глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.
"Проектируемый проезд № 4014 пройдет от Булатниковского проезда до проектируемого № 5108. На его протяжении будут построены две круговые одноуровневые развязки – одна на пересечении проектируемых проездов № 4014 и № 5108, еще одна – на пересечении с Медынской улицей и Булатниковским проездом. В общей сложности предстоит построить и реконструировать 1,8 километра дорог", – приводит его слова пресс-служба департамента.
Новая дорожная сеть, которая пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги, соединит Булатниковский и Харьковский проезды с проектируемым проездом № 5108. Кроме того, запланирована реконструкция участка Харьковского проезда, уточняется в сообщении.
Как указывается в нем, новая дорожная связка должна разгрузить улицу Подольских Курсантов.