Получатели убежища в Британии потеряют право претендовать на ПМЖ - РИА Новости, 02.10.2025
03:01 02.10.2025 (обновлено: 03:04 02.10.2025)
Получатели убежища в Британии потеряют право претендовать на ПМЖ
Получатели убежища в Британии потеряют право претендовать на ПМЖ
Получатели убежища в Великобритании потеряют право автоматически претендовать на постоянное место жительства, а также перевозить семью для воссоединения на... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
великобритания
кир стармер
борис джонсон
евросоюз
великобритания
2025
В мире, Великобритания, Кир Стармер, Борис Джонсон, Евросоюз
Получатели убежища в Британии потеряют право претендовать на ПМЖ

Беженцы в Британии потеряют право автоматически претендовать на ПМЖ

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Получатели убежища в Великобритании потеряют право автоматически претендовать на постоянное место жительства, а также перевозить семью для воссоединения на территории королевства, сообщило британское правительство.
"Мигранты, получившие убежище в Великобритании, больше не будут автоматически получать право на постоянное место жительства и воссоединение семьи... Министр внутренних дел внесет фундаментальные изменения в права, предоставляемые лицам, получившим убежище в Великобритании, чтобы прекратить автоматическое право на воссоединение семьи и изменить требования для получения ПМЖ в Великобритании", - говорится в заявлении на официальном портале правительства.
Люси Конноли - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
В Британии задержали жену чиновника за призыв сжечь отели с мигрантами
7 августа 2024, 11:12
Представленные изменения, как отмечается, "станут основой более справедливой системы", при которой путь к ПМЖ для беженца станет более долгим и будет требовать вклада в развитие страны. Также реформы будут направлены на борьбу с нелегальной иммиграцией в Великобританию.
Как сообщает правительство, детали реформы будут раскрыты позднее этой осенью.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении всех аспектов иммиграционной политики Великобритании, в частности требований к квалификациям, уровню знания английского языка мигрантов и срока для получения вида на жительства.
Проблема миграции в Великобритании обострилась на фоне массового притока мигрантов после 2021 года, когда вступили в силу визовые правила, введенные при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне после выхода страны из ЕС. Так, по данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.
Великобритания получила рекордное число прошений убежища с июня 2024 года
21 августа, 14:55
Великобритания получила рекордное число прошений убежища с июня 2024 года
21 августа, 14:55
 
