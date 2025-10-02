Получатели убежища в Британии потеряют право претендовать на ПМЖ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Получатели убежища в Великобритании потеряют право автоматически претендовать на постоянное место жительства, а также перевозить семью для воссоединения на территории королевства, сообщило британское правительство.
"Мигранты, получившие убежище в Великобритании, больше не будут автоматически получать право на постоянное место жительства и воссоединение семьи... Министр внутренних дел внесет фундаментальные изменения в права, предоставляемые лицам, получившим убежище в Великобритании, чтобы прекратить автоматическое право на воссоединение семьи и изменить требования для получения ПМЖ в Великобритании", - говорится в заявлении на официальном портале правительства.
Представленные изменения, как отмечается, "станут основой более справедливой системы", при которой путь к ПМЖ для беженца станет более долгим и будет требовать вклада в развитие страны. Также реформы будут направлены на борьбу с нелегальной иммиграцией в Великобританию.
Как сообщает правительство, детали реформы будут раскрыты позднее этой осенью.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об ужесточении всех аспектов иммиграционной политики Великобритании, в частности требований к квалификациям, уровню знания английского языка мигрантов и срока для получения вида на жительства.
Проблема миграции в Великобритании обострилась на фоне массового притока мигрантов после 2021 года, когда вступили в силу визовые правила, введенные при бывшем премьер-министре Борисе Джонсоне после выхода страны из ЕС. Так, по данным управления национальной статистики, с июня 2023 года по июнь 2024 года чистый приток мигрантов составил 728 тысяч человек, годом ранее - 906 тысяч человек. До выхода из ЕС показатель составлял примерно 250 тысяч человек в год.