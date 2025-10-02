Рейтинг@Mail.ru
Дом российско-китайской дружбы открылся в Благовещенске - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Амурская область - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
Амурская область
 
13:11 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/blagoveschensk-2045832365.html
Дом российско-китайской дружбы открылся в Благовещенске
Дом российско-китайской дружбы открылся в Благовещенске - РИА Новости, 02.10.2025
Дом российско-китайской дружбы открылся в Благовещенске
Экспозиционно-выставочный центр "Дом российско-китайской дружбы" открылся в Благовещенске в день 76-летней годовщины установления дипломатических отношений... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T13:11:00+03:00
2025-10-02T13:11:00+03:00
амурская область
амурская область
россия
китай
василий орлов (губернатор)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
https://ria.ru/20250924/orlov-2043892328.html
https://ria.ru/20250930/blagoveschensk-2045374026.html
амурская область
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амурская область, россия, китай, василий орлов (губернатор), сбербанк россии
Амурская область, Амурская область, Россия, Китай, Василий Орлов (губернатор), Сбербанк России
Дом российско-китайской дружбы открылся в Благовещенске

Экспозиционно-выставочный центр России и Китая открылся в Благовещенске

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги КНР и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 окт – РИА Новости. Экспозиционно-выставочный центр "Дом российско-китайской дружбы" открылся в Благовещенске в день 76-летней годовщины установления дипломатических отношений России и Китая, сообщает правительство Амурской области.
"Второго октября 1949 года Советский Союз первым в мире признал новое правительство КНР. Дом российско-китайской дружбы стал еще одним связующим звеном между двумя странами, Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян, городами-побратимами: Благовещенском и Хэйхэ", - говорится в сообщении.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Орлов представил ключевые направления развития Приамурья в Москве
24 сентября, 04:51
Проект реализован по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова при поддержке Сбербанка и партнёров. Первыми центр посетили представители правительства Амурской области, администрации Благовещенска и китайские гости.
Дом российско-китайской дружбы расположен в культурно-деловом комплексе "Трибуна Холл". Площадь центра составляет 900 квадратных метров и включает семь тематических зон. В залах можно узнать о культуре, обычаях, здоровье, кулинарии и совместных проектах РФ и КНР. Экскурсоводы расскажут об уникальности центра на двух языках. При этом уникальный для области мультимедийный комплекс позволит посетителям взаимодействовать с экспозицией: слушать с помощью монофонов, играть, собирать пазлы.
"Посетители узнают, какое кино и какую музыку любят жители двух стран, о приметах и суевериях, о том, какие праздники отмечают и как устроен самый обычный день жителей соседних государств, как они организуют домашнее пространство, чем заполнен холодильник: с одной стороны инсталляции будет русский набор продуктов, с другой – китайский. Также можно познакомиться с уличной едой России и Китая", - рассказала PR-менеджер экспозиционно-выставочного центра "Дом российско-китайской дружбы" Дарья Христич.
Экскурсии уже распланированы до 20 октября: в гости к сотрудникам Дома российско-китайской дружбы будут приходить школьники и студенты. А после – посетить новый центр смогут все желающие. В будущем, кроме экскурсий, здесь планируют проводить квесты, квизы, дегустации, мастер-классы и так далее, добавили в правительстве.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Студия имени Грекова создаст памятники купцам и лётчику в Благовещенске
30 сентября, 14:32
 
Амурская областьАмурская областьРоссияКитайВасилий Орлов (губернатор)Сбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала