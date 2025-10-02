БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 окт – РИА Новости. Экспозиционно-выставочный центр "Дом российско-китайской дружбы" открылся в Благовещенске в день 76-летней годовщины установления дипломатических отношений России и Китая, сообщает правительство Амурской области.

"Второго октября 1949 года Советский Союз первым в мире признал новое правительство КНР. Дом российско-китайской дружбы стал еще одним связующим звеном между двумя странами, Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян, городами-побратимами: Благовещенском и Хэйхэ", - говорится в сообщении.

Проект реализован по инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова при поддержке Сбербанка и партнёров. Первыми центр посетили представители правительства Амурской области, администрации Благовещенска и китайские гости.

Дом российско-китайской дружбы расположен в культурно-деловом комплексе "Трибуна Холл". Площадь центра составляет 900 квадратных метров и включает семь тематических зон. В залах можно узнать о культуре, обычаях, здоровье, кулинарии и совместных проектах РФ и КНР. Экскурсоводы расскажут об уникальности центра на двух языках. При этом уникальный для области мультимедийный комплекс позволит посетителям взаимодействовать с экспозицией: слушать с помощью монофонов, играть, собирать пазлы.

"Посетители узнают, какое кино и какую музыку любят жители двух стран, о приметах и суевериях, о том, какие праздники отмечают и как устроен самый обычный день жителей соседних государств, как они организуют домашнее пространство, чем заполнен холодильник: с одной стороны инсталляции будет русский набор продуктов, с другой – китайский. Также можно познакомиться с уличной едой России и Китая", - рассказала PR-менеджер экспозиционно-выставочного центра "Дом российско-китайской дружбы" Дарья Христич.