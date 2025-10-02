Рейтинг@Mail.ru
Обновленный причал в "Лужниках" в Москве украсит светящаяся инсталляция
16:36 02.10.2025
Обновленный причал в "Лужниках" в Москве украсит светящаяся инсталляция
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков
Обновленный причал в "Лужниках" в Москве украсит светящаяся инсталляция

© РИА Новости / Папикьян
Вид на центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники"
Вид на центральный стадион имени В.И. Ленина Лужники - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
Вид на центральный стадион имени В.И. Ленина "Лужники". Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства установят светящуюся инсталляцию на причале "Лужники-Центральный", сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время выполняем работы первого этапа благоустройства территории олимпийского комплекса "Лужники". В рамках проекта проводим реконструкцию причала "Лужники-Центральный". Его украсит светящаяся инсталляция в виде надписи "Лужники", ее дополнят встроенные гибкие светильники, распложенные по контурам причала и амфитеатра, смонтируем прожекторы для подсветки деревьев в кадках", - рассказал Бирюков журналистам.
Заместитель мэра отметил, что на причале демонтировали устаревшие конструкции, обустроили свайное поле, которое позволило приподнять сооружение, уложили новые плиты перекрытий, установили отбойные устройства для швартовки двух прогулочных теплоходов, выделили место для регулярных электросудов.
"Сейчас проводим работы по углублению дна причала, чтобы обеспечить безопасный подход и отход судов, параллельно ведется мощение гранитными плитами, обустройство транспортного павильона и монтаж подъемника для маломобильных граждан. Ремонтируем гранитный амфитеатр, устанавливаем кадки для деревьев и цветников, потом сделаем деревянные настилы-cкамьи со столиками. На причале выделят зону для выхода с речного транспорта, разделив потоки пассажиров и отдыхающих в амфитеатре", - сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что главная задача проекта - превратить "Лужники" в один из лучших столичных парков, сделать современное общественное пространство, где будет возможность не только проводить международные соревнования и заниматься любительским спортом, но и отдыхать всей семьей. Работы проводятся в несколько этапов, чтобы не закрывать территорию полностью, заключил Бирюков.
МоскваПетр Бирюков
 
 
