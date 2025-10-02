Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 02.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 02.10.2025
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале.
В Пензенской области ввели план "Ковер"

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Командный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. План "Ковер" введен в Пензенской области, действует временный запрет на использование воздушного пространства, сообщило ГУ МЧС РФ по региону в Telegram-канале.
Ранее глава региона сообщал, что в Пензенской области был введен режим беспилотной опасности.
"Внимание! В Пензенской области введён план "Ковёр". Действует временный запрет на использование воздушного пространства", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
