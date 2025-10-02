Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе 2025 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе модернизации первичного звена в 2025 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, за 9 месяцев текущего года по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в поликлиники Петербурга поставлено 97% медицинского оборудования – 1354 единицы из запланированных 1396. На закупку оставшихся медицинских изделий заключены контракты.
"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области
26 сентября, 18:58
Программа реализуется в Петербурге с 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она финансируется из федерального и городского бюджетов. В текущем году в рамках программы также завершены ремонтные работы на 10 амбулаторно-поликлинических объектах из запланированных 19. По остальным адресам заключены контракты. Ход их выполнения непрерывно контролируется правительством города.
"Больше шести лет мы последовательно делаем медицинскую помощь доступнее, качественнее и комфортнее для каждого жителя Петербурга. Модернизация первичного звена здравоохранения – одна из важнейших составляющих этой работы. Все показатели программы за предыдущие годы городом достигнуты. По поручению президента она продлена до 2030 года, что позволит нам и дальше повышать уровень районных поликлиник и их подразделений, обеспечивать амбулаторное звено всем необходимым", – отметил Беглов.
Всего в 2025 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в Петербурге направлено более 4,7 миллиарда рублей (почти на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее).
Всего за четыре года реализации программы укреплена материальная база 160 объектов амбулаторно-поликлинического звена. В том числе, проведены капитальные ремонты с заменой инженерных сетей, окон, дверей, ремонтом фасадов и кровли. Закуплено более 5 тысячи единиц медицинского оборудования.