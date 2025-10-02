Рейтинг@Mail.ru
Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе 2025 года - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
14:10 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/beglov-2045849067.html
Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе 2025 года
Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе 2025 года - РИА Новости, 02.10.2025
Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе 2025 года
Санкт-Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе модернизации первичного звена в 2025 году, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:10:00+03:00
2025-10-02T14:10:00+03:00
ленинградская область
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_0:20:2000:1145_1920x0_80_0_0_fb936d7c634f0622f1ea397737bba326.jpg
https://ria.ru/20250926/kapremont-2044686375.html
https://ria.ru/20250924/lenoblast-2044091388.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/115101/88/1151018867_225:0:1777:1164_1920x0_80_0_0_cc3cb2e4e0d75923e2e780369460a48f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, александр беглов
Ленинградская область , Санкт-Петербург, Александр Беглов
Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе 2025 года

Беглов: Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе модернизации

© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Fotolia / lenetsnikolai
Врач в поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Санкт-Петербург завершает переоснащение поликлиник по программе модернизации первичного звена в 2025 году, сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, за 9 месяцев текущего года по программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" в поликлиники Петербурга поставлено 97% медицинского оборудования – 1354 единицы из запланированных 1396. На закупку оставшихся медицинских изделий заключены контракты.
Девочка в пледе сидит возле батареи - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
"Теплый" капремонт прошел в 33-х домах Ленинградской области
26 сентября, 18:58
Программа реализуется в Петербурге с 2021 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Она финансируется из федерального и городского бюджетов. В текущем году в рамках программы также завершены ремонтные работы на 10 амбулаторно-поликлинических объектах из запланированных 19. По остальным адресам заключены контракты. Ход их выполнения непрерывно контролируется правительством города.
"Больше шести лет мы последовательно делаем медицинскую помощь доступнее, качественнее и комфортнее для каждого жителя Петербурга. Модернизация первичного звена здравоохранения – одна из важнейших составляющих этой работы. Все показатели программы за предыдущие годы городом достигнуты. По поручению президента она продлена до 2030 года, что позволит нам и дальше повышать уровень районных поликлиник и их подразделений, обеспечивать амбулаторное звено всем необходимым", – отметил Беглов.
Всего в 2025 году на модернизацию первичного звена здравоохранения в Петербурге направлено более 4,7 миллиарда рублей (почти на 1 миллиард рублей больше, чем годом ранее).
Всего за четыре года реализации программы укреплена материальная база 160 объектов амбулаторно-поликлинического звена. В том числе, проведены капитальные ремонты с заменой инженерных сетей, окон, дверей, ремонтом фасадов и кровли. Закуплено более 5 тысячи единиц медицинского оборудования.
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти
24 сентября, 17:31
 
Ленинградская областьСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала