В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали частные дома
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 02.10.2025 (обновлено: 10:30 02.10.2025)
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали частные дома
Из-за налета украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены два частных дома и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.10.2025
Военнослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Из-за налета украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены два частных дома и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
"Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома", — написал он.
По словам губернатора, в одном доме выбило окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль.
Минувшей ночью угрозу непосредственной атаки БПЛА объявляли в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и городе Борисоглебске. Согласно сводке Минобороны, над Воронежской областью сбили 38 дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.
