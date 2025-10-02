https://ria.ru/20251002/ataka-2045771116.html
В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали частные дома
воронежская область
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
Из-за налета украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены два частных дома и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале
.
"Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома", — написал он.
По словам губернатора, в одном доме выбило окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль.
Минувшей ночью угрозу непосредственной атаки БПЛА объявляли в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и городе Борисоглебске. Согласно сводке Минобороны, над Воронежской областью сбили 38 дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары исключительно по военным целям и предприятиям украинского ВПК.