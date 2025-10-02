В Воронежской области при атаке БПЛА пострадали частные дома

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Из-за налета украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены два частных дома и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев в Из-за налета украинских беспилотников на Воронежскую область повреждены два частных дома и автомобиль, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале

"Пострадавших нет. В городском округе повреждения получили два частных дома", — написал он.

По словам губернатора, в одном доме выбило окна и дверь, в другом пострадали хозяйственные постройки и автомобиль.

Минувшей ночью угрозу непосредственной атаки БПЛА объявляли в Лискинском, Острогожском, Бутурлиновском районах и городе Борисоглебске. Согласно сводке Минобороны, над Воронежской областью сбили 38 дронов.