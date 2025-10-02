Рейтинг@Mail.ru
Молодые ученые обсуждают будущее Арктики на форуме в Архангельске
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
17:08 02.10.2025
Молодые ученые обсуждают будущее Арктики на форуме в Архангельске
Молодые ученые обсуждают будущее Арктики на форуме в Архангельске
арктика, архангельск, москва, александр цыбульский
Архангельская область, Арктика, Архангельск, Москва, Александр Цыбульский
Города России. Архангельск
Города России. Архангельск. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 2 окт - РИА Новости. Вопросы развития Арктики, перспективных технологий и улучшения качества жизни на севере обсуждают молодые ученые на форуме "Полюс", который проходит в Архангельске, сообщила пресс-служба правительства региона.
Форум "Полюс" проходит в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и направлен на формирование у молодежи интереса к исследованию и развитию Арктики, межрегионального сотрудничества в области науки и технологий, на повышение эффективности научных исследований и разработок в арктической повестке.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Цыбульский отметил потенциал участников СВО для воспитания молодежи
29 сентября, 20:02
"Более 30 молодых ученых представили свои исследования на всероссийской конференции "Комплексное освоение Арктики и Северного морского пути: технологии и человек". Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского форума "Полюс", который проходит в Архангельске с 30 сентября по 3 октября", - говорится в сообщении.
Конференция объединила более 30 молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов России.
"Арктика – это не только территория для технологического освоения, но и среда, в центре которой стоит человек. Поэтому ключевая задача – создавать технологии, которые не просто покоряют суровую природу, но и служат человеку, улучшают качество жизни и труда на Севере", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности ректора САФУ имени Ломоносова Михаила Данилова.
По его словам, свой вклад в развитие Арктики внесет и будущий кампус "Арктическая звезда", образование в котором будет опираться на четыре направления компетенций университета: судостроение, переработка древесины, использование ресурсов Севера и сбережение здоровья.
В ходе конференции ее участники обсудили развитие судостроения, вопросы сохранения историко-культурного наследия, междисциплинарные исследования по развитию Российской Арктики, включая экологию.
"Современные вызовы, будь то в науке или экономике, требуют свежих, нестандартных решений, и я уверен, что на форуме будут заложены подходы к их решению", - отметил в социальных сетях губернатор Александр Цыбульский.
Частные дома - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Архангельские власти легализуют гостиничные услуги в частных домах
24 сентября, 20:30
 
Архангельская областьАрктикаАрхангельскМоскваАлександр Цыбульский
 
 
