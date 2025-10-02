https://ria.ru/20251002/analitik-2046056623.html
Аналитик назвал действия Запада комедией абсурда
Аналитик назвал действия Запада комедией абсурда - РИА Новости, 02.10.2025
Аналитик назвал действия Запада комедией абсурда
Весь мир является свидетелем комедии абсурда, которую создал коллективный Запад, повернувшийся спиной к интересам своих народов, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T23:10:00+03:00
2025-10-02T23:10:00+03:00
2025-10-02T23:10:00+03:00
в мире
аргентина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
аргентина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, россия, владимир путин
В мире, Аргентина, Россия, Владимир Путин
Аналитик назвал действия Запада комедией абсурда
Аналитик Ламеса: весь мир является свидетелем комедии абсурда Запада
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Весь мир является свидетелем комедии абсурда, которую создал коллективный Запад, повернувшийся спиной к интересам своих народов, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин
на заседании клуба "Валдай" заявил, что западные элиты обманывают своих граждан, нагнетают напряжённость и продолжают манипулировать волей народа.
"На этой планете, где многополярный мир сосуществует с лидерами, которые работают на благо своего народа, мы становимся свидетелями того, что кажется комедией абсурда, которую ведет этот коллективный Запад с лидерами, которые делают все наоборот, управляя, повернувшись спиной к интересами своего народа, народа, который начинает уставать, как отметил российский лидер... На это эти европейские глобалистские элиты отвечают фальсификацией выборов и полным искажением концепции демократии, которую они сами призывают уважать", - сказал Ламеса.