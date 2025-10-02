Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал действия Запада комедией абсурда - РИА Новости, 02.10.2025
23:10 02.10.2025
Аналитик назвал действия Запада комедией абсурда
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Весь мир является свидетелем комедии абсурда, которую создал коллективный Запад, повернувшийся спиной к интересам своих народов, заявил РИА Новости международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании клуба "Валдай" заявил, что западные элиты обманывают своих граждан, нагнетают напряжённость и продолжают манипулировать волей народа.
"На этой планете, где многополярный мир сосуществует с лидерами, которые работают на благо своего народа, мы становимся свидетелями того, что кажется комедией абсурда, которую ведет этот коллективный Запад с лидерами, которые делают все наоборот, управляя, повернувшись спиной к интересами своего народа, народа, который начинает уставать, как отметил российский лидер... На это эти европейские глобалистские элиты отвечают фальсификацией выборов и полным искажением концепции демократии, которую они сами призывают уважать", - сказал Ламеса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
Вчера, 22:12
 
