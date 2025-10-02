"На этой планете, где многополярный мир сосуществует с лидерами, которые работают на благо своего народа, мы становимся свидетелями того, что кажется комедией абсурда, которую ведет этот коллективный Запад с лидерами, которые делают все наоборот, управляя, повернувшись спиной к интересами своего народа, народа, который начинает уставать, как отметил российский лидер... На это эти европейские глобалистские элиты отвечают фальсификацией выборов и полным искажением концепции демократии, которую они сами призывают уважать", - сказал Ламеса.