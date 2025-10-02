Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала манипуляции с замороженными активами ЦБ воровством - РИА Новости, 02.10.2025
14:23 02.10.2025 (обновлено: 14:57 02.10.2025)
Захарова назвала манипуляции с замороженными активами ЦБ воровством
Захарова назвала манипуляции с замороженными активами ЦБ воровством
Захарова назвала манипуляции с замороженными активами ЦБ воровством

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. В Евросоюзе должны осознавать, что манипуляции с замороженными российскими активами станут нарушением права, это банальное воровство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Действия, подразумевающие изменения в правовом статусе российских активов, будут означать уже не заморозку или блокировку, а самовольное распоряжение чужой собственностью, то есть просто банальное воровство. И никакое псевдоправовое крючкотворство юристов из европейских столиц не скроет, не отменит истинной преступной сути таких намерений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
