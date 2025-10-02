https://ria.ru/20251002/aktivy-2045806556.html
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2025
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков
Возможная конфискация российских активов не останется без ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
