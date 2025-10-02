Рейтинг@Mail.ru
11:34 02.10.2025
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков
Возможная конфискация российских активов не останется без ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2025
Конфискация активов России не останется без ответа, заявил Песков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Возможная конфискация российских активов не останется без ответа со стороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь очевидно все должны понимать, что это без ответа не останется. И, конечно, Россия ответит в плане обеспечения в исчисляемых единицах своих интересов и в плане того, чтобы те, кто причастны к этим противоправным действиям, понесли юридическую и иную возможную ответственность", - сказал Песков журналистам.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон выступил против идеи конфисковать замороженные активы России
1 октября, 22:20
 
Россия Дмитрий Песков
 
 
