"Аэрофлот" сделал новое меню в классе "Бизнес"

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" обновил меню в классе "Бизнес", сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Авторы нового меню – шеф-повара АО "Аэромар" (входит в группу "Аэрофлот") Александр Лисицин и Руслан Муталиев.

На рейсах продолжительностью до трех часов путешественникам, вылетающим до 10 утра, предложат новые завтраки: ассорти сыров с сухофруктами и орехами, пшенную или рисовую кашу на безлактозном молоке. На обед и ужин пассажиры могут попробовать закуски: тартар из маринованного лосося с киноа и лаймом; пастрами из говядины с грибами, листьями салата и пудрой из сушеных маслин; тосты из бриоши с камчатским крабом и лососем.

На горячее в меню обедов и ужинов на коротких рейсах появились новые мясные и рыбные блюда: ростбиф из вырезки с картофельным гратеном, грибным рагу и перцем гриль; лосось в медовом соусе с пюре из сладкого перца и стручковой фасолью; говяжья вырезка в устричном соусе с морковью, фасолью и сливочным соусом со сморчками; чудский судак с запеченными овощами и пюре из сладкого перца. В качестве десерта на коротких рейсах пассажирам предложат мороженое с миндальными хлопьями или бисквитное пирожное с фисташковым муссом.

На рейсах продолжительностью до семи часов пассажиры бизнес-класса смогут попробовать на завтрак новое ассорти отечественных сыров; омлет с камчатским крабом; фаршированные блинчики; каши на безлактозном молоке; творожную запеканку с тыквой. На обед или ужин в качестве горячего путешественникам, вылетающим из Москвы, предложат синекорого палтуса с пастой птитим, брокколи и пикантными мини-перцами; ростбиф из говяжьей вырезки с картофельно-цитрусовым пюре, зеленой спаржей и молодой морковью; тыкву, глазированную в меду, со сливочным соусом, сыром Эпуас, тыквенными семечками и цедрой лайма.

На рейсах в Москву пассажиры смогут выбрать горячее из трех вариантов: филе судака с кремом из батата, томатами черри, стручковым и зеленым горошком; куриное бедро, рис с карри и печеным мини-перцем; стейк из брокколи, хумус с тыквой и брокколи и молодой морковью.

На рейсах продолжительностью свыше семи часов в классе "Бизнес", в зависимости от направления и времени вылета, пассажиры смогут попробовать новый аперитив – профитроль с камчатским крабом. В качестве закусок путешественникам предлагают паштет из гусиной печени с тостами из бриоши, сливой и соусом демиглас с какао или маринованный лосось, угорь в соусе унаги и лакедра слабого соления. Также они могут попробовать салат с подкопченной утиной грудкой, грушей, свежими ягодами или уху из трески с перепелиным яйцом.