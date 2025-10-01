Биржевая цена золота обновила исторический максимум

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Биржевая цена золота поднимается в среду утром, впервые в истории превысив отметку в 3900 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,97 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39%, до 3 888,17 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов стоимость достигала 3 903,45 доллара за тройскую унцию, что стало новым историческим рекордом.