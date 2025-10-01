Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову* - РИА Новости, 01.10.2025
12:12 01.10.2025 (обновлено: 12:17 01.10.2025)
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*
2025
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*

Статуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие просит Головинский суд Москвы заочно арестовать журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову* по делу о фейках об армии, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.
Дата и время заседания не назначены.
Ранее МВД РФ объявило Ратникову* в розыск.
* Признаны иноагентами в России
