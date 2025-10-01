Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие просит Головинский суд Москвы заочно арестовать журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову* по делу о фейках об армии, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.

"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.

Дата и время заседания не назначены.

Ранее МВД РФ объявило Ратникову* в розыск.