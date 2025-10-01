https://ria.ru/20251001/zhurnalistka-2045594639.html
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову* - РИА Новости, 01.10.2025
Следствие попросило суд заочно арестовать журналистку "Дождя"* Ратникову*
Следствие просит Головинский суд Москвы заочно арестовать журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову* по делу о фейках об армии, свидетельствуют данные суда в... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:12:00+03:00
2025-10-01T12:12:00+03:00
2025-10-01T12:17:00+03:00
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Следствие просит Головинский суд Москвы заочно арестовать журналистку "Дождя"* Валерию Ратникову* по делу о фейках об армии, свидетельствуют данные суда в распоряжении РИА Новости.
"Зарегистрирован материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - следует из данных.
Дата и время заседания не назначены.
Ранее МВД РФ объявило Ратникову* в розыск.
* Признаны иноагентами в России