Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве "Парень с нашего двора" вышел в финал международного кинофестиваля "ZILANT - 2025", который пройдет в Казани в ноябре, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
"Мы искренне рады, что Ваша работа "Парень с нашего двора" в номинации "Документальный фильм" прошла в финал 29-го кинофестиваля "ZILANT - 2025". Кинофестиваль пройдет 8-9 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлёвым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.
Фильм также входит в конкурсную программу другого международного кинофестиваля "RT.Док", в рамках которой он был показан в Челябинске. По словам генерального продюсера фестиваля "RT.Док" Екатерины Яковлевой сказала, что фильм о Журавлеве получился трогательным, и публика приняла его тепло.