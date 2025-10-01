Рейтинг@Mail.ru
Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 01.10.2025 (обновлено: 15:46 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/zhuravlev-2045650894.html
Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT
Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT - РИА Новости, 01.10.2025
Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT
Документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве "Парень с нашего двора" вышел в финал международного кинофестиваля "ZILANT... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:40:00+03:00
2025-10-01T15:46:00+03:00
россия
ростислав журавлев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030495504_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd15f5cad1b0f42d66a09d7817938973.jpg
https://ria.ru/20250908/zhuravlev-2040547677.html
https://ria.ru/20250831/zhuravlev-2038667829.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Фильм о Ростиславе Журавлеве
Фильм о Ростиславе Журавлеве
2025-10-01T15:40
true
PT29M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/15/2030495504_29:0:989:720_1920x0_80_0_0_f0d67e53597b3695d0c7a5cf6d083ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростислав журавлев
Россия, Ростислав Журавлев
Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT

Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал международного фестиваля ZILNAT

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве "Парень с нашего двора" вышел в финал международного кинофестиваля "ZILANT - 2025", который пройдет в Казани в ноябре, сообщили РИА Новости в оргкомитете.
"Мы искренне рады, что Ваша работа "Парень с нашего двора" в номинации "Документальный фильм" прошла в финал 29-го кинофестиваля "ZILANT - 2025". Кинофестиваль пройдет 8-9 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
На фестивале "RТ.Док: Время наших героев" показали фильм о Журавлеве
8 сентября, 21:45
Ростислав Журавлев – военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы в рядах Вооруженных сил России. В 2014 году освещал события по возвращению Крыма, участник "Русской весны" на юго-востоке Украины. С июля по декабрь 2014 года находился в зоне военного конфликта в Луганске на территории народного ополчения. Вступил добровольцем в "Интербригаду" в составе батальона "Заря" ЛНР.
Работал в РИА Новости с 2021 года, в первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий, сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого – в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно. Также Журавлева посмертно наградили орденом "За заслуги перед Запорожской областью", а одна из школ в Мелитополе будет носить его имя.
Автор получасовой документальной ленты "Парень с нашего двора" - продюсер РИА Новости Инна Танашева. Большинство кадров было снято самим Ростиславом и его товарищами при подготовке новостей, кроме того, о военкоре рассказывают его коллеги-военкоры РИА Новости Виктор Антонюк, Михаил Алаеддин, Олеся Потапова, работавшие с Журавлёвым в связке. О погибшем военкоре рассказывает и его давний товарищ, известный журналист-пранкер Алексей Столяров (Лексус), который ездил с Ростиславом в командировку в Афганистан.
Фильм также входит в конкурсную программу другого международного кинофестиваля "RT.Док", в рамках которой он был показан в Челябинске. По словам генерального продюсера фестиваля "RT.Док" Екатерины Яковлевой сказала, что фильм о Журавлеве получился трогательным, и публика приняла его тепло.
Книга со стихами погибшего в июле 2023 года в Запорожской области военкора медиагруппы Россия сегодня Ростислава Журавлева - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Вышла в свет книга со стихами погибшего военкора "России сегодня" Журавлева
31 августа, 15:47
 
РоссияРостислав Журавлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала