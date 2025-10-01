Фильм о военкоре Журавлеве вышел в финал фестиваля ZILNAT

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в зоне СВО военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлёве "Парень с нашего двора" вышел в финал международного кинофестиваля "ZILANT - 2025", который пройдет в Казани в ноябре, сообщили РИА Новости в оргкомитете.