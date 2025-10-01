Рейтинг@Mail.ru
В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание
16:39 01.10.2025
В Нью-Йорке частично обрушилось многоэтажное здание
Многоэтажное здание частично обрушилось в Нью-Йорке, сообщают пожарные. РИА Новости, 01.10.2025
в мире, нью-йорк (город)
НЬЮ-ЙОРК, 1 окт – РИА Новости. Многоэтажное здание частично обрушилось в Нью-Йорке, сообщают пожарные.
"Пожарное управление Нью-Йорка реагирует на частичное обрушение здания по адресу Александер-авеню, 207 в Бронксе", – сообщают пожарные в соцсети Х.
Они также опубликовали фото – судя по нему, ЧП случилось в многоквартирном доме, обрушилась часть стены. О жертвах пожарные пока не сообщают.
Тем временем, местный телеканал ABC отмечает, что причиной происшествия стал взрыв газа.
В Лос-Анджелесе обрушился туннель
10 июля, 07:25
