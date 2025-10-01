В Совфеде рассказали о новых законах для поддержки граждан и бизнеса

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. В октябре вступают в силу сразу несколько законов, направленных на поддержку граждан и бизнеса, это кредитные каникулы для малого бизнеса, повышение оплаты труда для работников бюджетной сферы и силовиков, сообщил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.

"Кредитные каникулы для малого бизнеса и самозанятых. Отсрочку по платежам разрешено оформить на полгода раз в пять лет. Максимальный размер кредита, по которому предоставляют каникулы, определяет правительство РФ . Пока предусмотрены следующие пороги: для микропредприятий — 60 миллионов рублей, для малых предприятий — 400 миллионов рублей, для средних — один миллиард рублей, для самозанятых — 10 миллионов рублей", - написал Журавлев в своем Telegram-канале.

Кроме того, бюджетникам повысят зарплаты на 7,6%, добавил сенатор. "Индексация затронет сотрудников казённых, бюджетных и автономных учреждений, гражданский персонал воинских частей. Повышение окладов повлечет рост всех связанных надбавок", - написал Журавлев.

Также на 7,6% вырастут и оклады по воинским званиям и должностям военнослужащих и сотрудников силовых структур, а также пенсии военных пенсионеров, отметил он.

По словам Журавлева, создать долгосрочные сбережения теперь можно и на портале "Госуслуг". "С 1 октября договоры в программе долгосрочных сбережений разрешено заключать онлайн. Для подписания доступна как квалифицированная, так и неквалифицированная электронная подпись", - пояснил он.

С октября предусмотрено увеличение страхового возмещения по безотзывным вкладам, написал политик. "Максимальное страховое возмещение по рублёвым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более трёх лет, вырастет до 2,8 миллиона рублей", - подчеркнул Журавлев.

Он напомнил, что безотзывный сертификат — это ценная бумага, которая подтверждает право на получение суммы и процентов по окончании срока вклада.